Citroën C4 Aircross: il nuovo modello sarebbe stato cancellato

Pare che Citroën abbia modificato i piani previsti per il mercato europeo riguardo al lancio di più SUV nel Vecchio Continente. In particolare, la presunta Citroën C4 Aircross, un SUV derivato dall’attuale nuova C4 – che è un crossover, sarebbe stata cancellata in quanto si avvicina troppo alla futura C3 Aircross e al successore della C5 Aircross (in foto in alto).

Il primo modello dovrebbe avere un corpo lungo 4,30 metri e sorgere sulla piattaforma CMP. I media brasiliani affermano che la versione realizzata con pianale dedicato ai mercati emergenti sarà assemblata nello stabilimento di Porto Real (Rio de Janeiro) o El Palomar, nella Grande Buenos Aires.

Citroën C4 Aircross: la versione SUV della nuova C4 potrebbe non arrivare alla produzione

In base alle ultime indiscrezioni trapelate su Internet, questo modello sarà costruito mentre l’attuale C5 Aircross uscirà presto di produzione, lasciando il posto a un SUV completamente elettrico.

Con una produzione prevista nello stabilimento di Rennes (Francia), il nuovo modello a zero emissioni sarebbe basato sulla nuova C4. Parliamo di un prodotto molto interessante in quanto sarebbe una sorta di anti-Jeep Compass. Dato che parliamo però di due brand che ora si trovano sotto il controllo di Stellantis, i dirigenti del marchio francese potrebbero aver cambiato idea, oltre al posizionamento.

La proposta di un SUV 100% elettrico cambia la prospettiva di Citroën verso una gamma di prodotti differenziati. Sfruttando la piattaforma globale STLA Medium, il nuovo EV dovrebbe avere un’altezza di circa 4,5 metri per scontrarsi direttamente con artisti del calibro di Volkswagen Tiguan e Kia Sportage.

La piattaforma STLA Medium supporta modelli con lunghezza compresa tra 4,35 e 5 metri, con motori elettrici montati posteriormente da 170 o 204 CV e con trazione AWD da 245 o 449 CV. In aggiunta, il pianale supporta batterie agli ioni di litio da 87 a 104 kWh per un’autonomia massima di 700 km nel ciclo WLTP con una singola ricarica.

Alcune informazioni provenienti direttamente da Rennes riportano che il nuovo modello, conosciuto internamente con il nome in codice CR3, sarà un SUV elettrico e dovrebbe arrivare nel corso del 2025. Fino ad allora, la Citroën C5 Aircross resterà il SUV di fascia media del brand francese.