Hertz: nella Selezione Italia Abarth 595 Turismo e Fiat 500 “Carlo”

Il programma Selezione Italia della flotta di Hertz si arricchisce ora grazie all’approdo della Fiat 500 “Carlo” Icon-e e dell’Abarth 595 Turismo K-Hertz, in accordo con la collaborazione già in essere con Garage Italia. Sia la Fiat 500 “Carlo” Icon-e che la Abarth 595 Turismo K-Hertz vanno a sottolineare la volontà di Hertz di abbinare le emozioni di un tempo alle nuove tematiche relative a innovazione e sostenibilità.

La Fiat 500 “Carlo” Icon-e proposta da Garage Italia per Hertz riporta un mito degli Anni Sessanta in auge grazie ad un powertrain completamente elettrico realizzato da Newtron Group. Ogni 500 “Carlo” Icon-e, dopo il restauro e l’implementazione del nuovo propulsore elettrico, viene testata e omologata per poter circolare regolarmente su strada.

La Abarth 595 Turismo K-Hertz è invece esclusivamente realizzata per la società di noleggio. Parliamo di una variante ibrida della piccola sportiva dello Scorpione dotata di Kers. L’utilizzo della tecnologia Mild Hybrid non modifica le potenzialità della vettura in termini di coppia e potenza erogata.

Livree iconiche per queste piccole destinate ad Hertz

Entrambe le vetture adottano livree esclusive con richiami al passato di Abarth. La Turbina si ispira chiaramente alla Fiat Turbina del 1954 con livrea bianco e rossa, Tuono che si ispira alla Abarth 750 GT Zagato del ’59, Fulmine che invece si ispira alla Fiat 131 Abarth Olio Fiat vincitrice nei rally fra il 1976 e il 1978, quindi la Kappa che propone una livrea Robe di Kappa che ha fatto parte del brand torinese e Rent a Racer che si ispira al progetto americano del 1966 voluto da Hertz e abbinato alla Mustang Shelby GT350H.

Di certo la Abarth 595 Turismo K-Hertz permette gite fuoriporta molto più divertenti in termini di dinamismo grazie ad un assetto dedicato e caratteristiche che la rendono molto reattiva. Per quanto riguarda invece la Fiat 500 “Carlo” utilizzata da Hertz si avrà a disposizione una guida più tranquilla capace di trasportare indietro nel tempo con ottime impressioni al volante. C’è però la possibilità di utilizzare un piccolo boost di potenza che non fa mai male.

All’inizio Hertz renderà disponibili le nuove vetture della Selezione Italia a Milano, Bologna, Torino, Venezia e Firenze. Il noleggio utilizza una tariffa giornaliera di base con durate variabili: giornaliero, weekend, settimanale e mensile. Non manca il servizio esclusivo che caratterizza le vetture della Selezione Italia e la garanzia di marca e modello con possibilità di consegna personalizzata presso il luogo preferito.