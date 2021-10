Opel Astra Country Tourer: anteprima della versione crossover [Render]

La gamma della nuova Opel Astra sarà ulteriormente ampliata nel corso del 2023 con un terzo tipo di carrozzeria. Oltre alla versione berlina e a quella Sports Tourer (che dovrebbe essere presentata in anteprima la prossima primavera), la casa automobilistica tedesca starebbe lavorando anche sulla Opel Astra Cross.

In base alle ultime indiscrezioni emerse in rete, si tratterebbe di un crossover compatto il quale andrebbe a scontrarsi direttamente con artisti del calibro di Ford Focus Active. In attesa di vedere le prime foto spia, Motor.es ha realizzato un interessante progetto digitale che ci mostra come potrebbe essere l’aspetto finale della presunta Opel Astra Country Tourer 2023.

Opel Astra Sports Tourer 2022, una delle ultime foto spia

Opel Astra Country Tourer: un render anticipa come potrebbe essere la versione crossover

Il marchio di Stellantis partirà dalla nuova Astra Sports Tourer, attualmente in fase di sviluppo, per realizzare questo nuovo tipo di carrozzeria. Il modello potrebbe avere uno stile nuovo e più sportivo nella parte posteriore, una maggiore altezza da terra e con diverse caratteristiche tipiche di un crossover.

Conosciuta interamente con il nome in codice OV54, la presunta Astra Country Tourer (o Astra Cross) è legata direttamente alla futura Peugeot 308 Cross che debutterà praticamente in contemporanea. Sicuramente però i due modelli si differenzieranno in quanto potrebbero “cannibalizzarsi” a vicenda.

Ad esempio, la gamma dei motori sarà diversa in quanto la casa automobilistica francese prevede di offrire solo propulsori con tecnologia mild hybrid mentre la presunta Opel Astra Country Tourer dovrebbe proporre due varianti ibride plug-in proprio come l’Astra 2022. In questo caso avremo alla base il motore benzina PureTech a quattro cilindri linea da 1.6 litri abbinato a un powertrain elettrico con potenza di 180 e 225 CV.

Al momento, ciò che realmente è un segreto è il nome che il marchio tedesco prevede di utilizzare per questo terzo tipo di carrozzeria. Ad ogni modo, il futuro crossover dovrebbe essere svelato ufficialmente nel primo trimestre del 2023, con vendite previste per primavera o all’inizio dell’estate.