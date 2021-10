Lancia potrebbe cambiare anche il logo

Nei prossimi anni il gruppo Stellantis ha intenzione di non trascurare nessuno dei suoi marchi. Questo vale anche per Lancia che finalmente dovrebbe uscire dal dimenticatoio con l’arrivo di 3 nuovi modelli nei prossimi anni. Ci riferiamo naturalmente alla nuova Ypsilon che dovrebbe arrivare nel 2024. Questa sarà poi seguita anche dalle nuove Delta e forse anche dalla Thema.

Tuttavia per il marchio premium di Stellantis oltre a nuovi modelli potrebbe arrivare anche un rinnovamento relativo al suo marchio e più precisamente al suo logo. Del resto si tratta di un qualcosa che rappresenta l’identità di un brand e quindi in fase di rinnovamento e rilancio diventa fondamentale pensare anche a quello.

Lancia rinnoverà anche il suo logo nei prossimi anni

L’obiettivo dei dirigenti di Stellantis sarà quello di modernizzare e “svecchiare” il mitico logo che da molti anni ormai caratterizza le auto della casa automobilistica piemontese. Sono molti i produttori automobilistici che di recente hanno rinnovato il proprio logo in vista della rivoluzione elettrica che sta investendo il settore. Basti ricordare ad esempio Volkswagen e Volvo. Il futuro logo di Lancia sarà il settimo nella storia ultra centenaria della casa piemontese.

L’ultima versione ha ormai 14 anni e dunque un aggiornamento sembra scontato. Tra l’altro la stessa cosa potrebbe accadere anche con altri marchi di Stellantis che nei prossimi anni modificheranno radicalmente la propria immagine con l’arrivo di numerosi nuovi modelli, quasi tutti completamente elettrici. Probabile che il nuovo logo di Lancia possa venire svelato in occasione del lancio del primo modello di questo rinnovamento. Dunque il debutto potrebbe avvenire nel corso del 2024 quando sarà svelata la nuova Ypsilon.

