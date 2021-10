Alfa Romeo Tonale: ecco altre foto spia

Prosegue l’interesse attorno all’Alfa Romeo Tonale. Il primo C-SUV di Alfa Romeo viene infatti intercettato con sempre maggiore frequenza sulle strade italiane, in quest’ultimo caso a pubblicare alcune interessanti immagini è AlVolante che ha avvistato un prototipo dell’Alfa Romeo Tonale sulle strade torinesi vicino allo stabilimento Stellantis di Mirafiori.

L’Alfa Romeo Tonale, anche stavolta, appare fortemente camuffata. Il debutto infatti non è stato ancora fissato ufficialmente e teoricamente non dovrebbero ravvisarsi rischi simili a quelli messi in pratica nel caso del Maserati Grecale, la cui presentazione è stata posticipata al 2022 dopo che era stata annunciata per il 16 di novembre: la causa va addebitata alla cronica carenza di chip.

L’avvio della produzione dell’Alfa Romeo Tonale sarebbe stato fissato per marzo 2022, condizione utile per tornare a considerare uno pseudo debutto entro fine anno o al massimo attorno ai primissimi mesi dell’anno nuovo. Allo stesso tempo rimane come data di approdo nelle concessionarie quel 4 giugno 2022 a più riprese diffuso da Jean-Philippe Imparato.

L’Alfa Romeo Tonale è ormai ad un passo dal debutto

Il debutto si fa sempre più vicino quindi e la Tonale appare comunque sempre più definita. Se ormai sono pochi i dubbi in merito al frontale e ai gruppi ottici che ricalcano le linee proposte dal Concept del 2019, qualche considerazione interessante si può ulteriormente fare sulle linee generali del C-SUV. Innanzitutto, come era accaduto anche altre volte, i cerchi in lega (che potrebbero apparire inediti) con i quali viene equipaggiata la Tonale avvistata da AlVolante non saranno quelli di serie. Si tratta infatti di un set di cerchi presi in prestito dalla Jeep Compass con la quale l’Alfa Romeo Tonale condivide anche la piattaforma.

Si intravede però un arco ruota interessato da una modanatura nera che permette di ridurre, visivamente, l’altezza del parafango e quindi la presenza di lamiera in questa zona che contribuisce a slanciare la linea. Nel complesso la linea appare particolarmente dinamica e in queste immagini si apprezza, forse come non mai, l’importante inclinazione del lunotto che incrementa la piacevolezza delle linee.

Emerge ancora la minigonna sporgente alla base delle portiere, che in alcune recenti immagini abbiamo visto essere integrata alle stesse portiere e non posizionata sotto al battitacco. Un elemento che ha alimentato spesso le discussioni è rappresentato dal posizionamento della maniglia che apre le portiere posteriori dell’Alfa Romeo Tonale.

Nello specifico in queste ultime immagini sembra che la maniglia sia scomparsa (lasciando però l’incavo utile ad inserire le dita della mano) e non è chiaro il perché. Va ricordato infatti che sulla Tonale Concept, e anche sulla Tonale vista in fase di clinic test, la maniglia delle portiere posteriori era incastonata nell’area del montante posteriore un po’ come accadeva già sulle Alfa Romeo 147, 156 o Giulietta. Non è completamente da escludere un eventuale ragionamento stilistico su questo particolare che andrebbe a definire ulteriormente lo stile in quest’area. Nel complesso la Tonale appare ben piantata e con una forte presenza su strada. La vettura, priva del camuffamento attuale, potrebbe davvero stupire in positivo.