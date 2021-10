Peugeot 508 Hybrid a 399 euro al mese con prima rata dopo un anno

Peugeot sta proponendo in offerta la nuova Peugeot 508 Hybrid in allestimento Allure Pack attraverso il finanziamento Easy I-Move a 399 euro al mese con prima rata dopo un anno e un anno di ricariche pubbliche illimitate. L’offerta promozionale prevede una durata contrattuale di 36 mesi e una percorrenza massima di 30.000 km.

Il prezzo di listino pari a 49.950 euro è in promozione a 39.450 euro con finanziamento Easy I-Move anziché 40.950 euro e include Iva, messa su strada e 12 mesi di ricariche pubbliche illimitate sul veicolo acquistato e nel rispetto delle condizioni di utilizzo. L’uso improprio superiore alla media di ricarica pubblica (circa 160 kWh al mese) potrà comportare la sospensione del servizio per accertamenti sull’utilizzo univoco dello stesso.

Peugeot 508 Hybrid: scopriamo tutti i dettagli sul finanziamento Easy I-Move

L’offerta promozionale prevede un anticipo di 11.300 euro (corrispondente alla prima rata mensile), primo canone pari a 71,25 euro (pari all’imposta sostitutiva sul contratto) e successive 10 di zero euro. Dopodiché bisognerà pagare 399 euro al mese per 24 mesi e una rata finale di 23.547,50 euro (valore futuro garantito).

L’importo totale del credito è di 28.149 euro mentre quello dovuto è di 33.194,75 euro con interessi di 4536,50 euro. Le spese di incasso mensili sono di 3,50 euro mentre quelle per la pratica pari a 350 euro. Il TAN è fisso al 5,5% per l’intero periodo, dello 0% per il periodo di differimento e dell’8,37% per il secondo periodo mentre il TAEG è al 6,34%.

Sotto il cofano della Peugeot 508 Hybrid è presente un motore benzina a quattro cilindri linea da 1.6 litri abbinato a un propulsore elettrico per una potenza complessiva pari a 225 CV e 300 Nm di coppia massima.

Inoltre, troviamo la trazione anteriore e un cambio automatico a 8 marce. La casa automobilistica francese afferma che la berlina ibrida plug-in impiega 8,3 secondi per accelerare da 0 a 100 km/h e raggiunge una velocità massima di 230 km/h.

Ecco cosa offre di serie l’allestimento Allure Pack

Di serie, l’allestimento Allure Pack propone quattro porte USB (due anteriori e due posteriori), climatizzatore automatico bizona, sensori di parcheggio anteriori e posteriori, sistema Visiopark con retrocamera a 180°, cerchi in lega Merion da 17”, griglia frontale con inserti cromati, fari posteriori a LED, High Beam Assist, vetri posteriori e lunotto oscurati, interni in tessuto/TEP, palette al volante, selettore modalità di guida (Electric, Sport e Hybrid), volante in pelle Pieno Fiore con regolazione in altezza e profondità, presa da 12V, sedile posteriore frazionabile 2/3 – 1/3 e ribaltabile, sedili anteriori regolabili in altezza, fari anteriori alogeni con DRL a LED, sterzo elettrico, monitoraggio della pressione degli pneumatici, calotte degli specchietti retrovisori esterni in tinta con la carrozzeria, poggiatesta posteriori, caricatore di bordo monofase da 3,7 kW e Peugeot i-Cockpit con display head-up da 12.3 pollici e schermo touch da 10 pollici.

Presenti inoltre cruise control adattivo con Stop & Go, sistema AVAS, pulsante Start per accensione del motore, monitoraggio dell’angolo cieco, chiusura centralizzata, Driver Attention Alert, Drive Assist Plus Pack, riconoscimento esteso dei cartelli stradali, sistema ISOFIX per i sedili posteriori, accensione automatica delle luci di emergenza, precondizionamento dell’abitacolo e monitoraggio dello stato della batteria attraverso l’app MyPeugeot, Active Lane Departure Warning, Active Safety Breke, Lane Position Assist, cintura di sicurezza con pretensionatori, limitatore di velocità, cavo di ricarica Tipo 2 per presa domestica, sei airbag, ABS + AFU, alzacristalli elettrici anteriori e posteriori, Pack Visibilità, cavo di ricarica monofase da 7,4 kW con custodia dedicata, freno di stazionamento elettrico, assistenza alla partenza in salita e specchietti retrovisori esterni regolabili e richiudibili elettricamente e con funzione di riscaldamento.