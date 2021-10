Lancia Fulvia: ecco il test drive di un esemplare del 1972 [Video]

Nonostante sia stata una delle case automobilistiche più importanti in Europa, oggi Lancia è praticamente quasi inesistente in quanto la sua gamma è costituita soltanto da un veicolo: la Lancia Ypsilon.

Lo storico brand torinese è in attesa di un’ancora di salvezza proveniente dalla casa madre Stellantis, anche se recentemente è stato annunciato che nei prossimi anni arriveranno nuovi modelli i quali avranno l’obiettivo di risollevare il marchio.

Lancia Fulvia interni

Lancia Fulvia: Tedward si diverte al volante di un esemplare del 1972

Per ora possiamo soltanto accontentarci di fare un salto indietro e scoprire alcune delle auto più iconiche realizzate da Lancia. La Lancia Fulvia è senza dubbio una di queste. In questo articolo vi proponiamo un video pubblicato su YouTube da Tedward che mostra un coinvolgente test drive.

In particolare, la clip mostra lo youtuber riprendersi mentre guida la mitica Fulvia. L’esemplare in questione è una coupé Serie II del 1972 con motore V4 da 1.3 litri. Prodotta dal 1970 al 1973, questa versione a due porte della Lancia Fulvia riusciva a sviluppare 90 CV di potenza.

Anche se oggi potrebbe non sembrare granché, in realtà all’epoca era uno dei modelli più potenti realizzati dalla casa automobilistica di Torino. È stata progettata per essere una coupé sportiva leggera con una particolare attenzione alla maneggevolezza.

Le sue caratteristiche hanno permesso a Lancia di vincere il Rally di Montecarlo nel 1972. Oltre a questo, la Lancia Fulvia è stata proposta anche in una versione più potente, chiamata 1600 HF, capace di erogare 115 CV.

Come sottolineato dallo youtuber, la Fulvia propone una maneggevolezza fenomenale ed è un vero e proprio piacere da guidare. Se ciò non bastasse, sembra anche più veloce e potente di quanto riportano i numeri e ciò è possibile grazie al suo peso a vuoto ridotto di circa 953 kg.

Tedward afferma che l’auto si comporta come una belva da rally che vuole andare sempre su di giri e con una colonna sonora che ricorda uno sciame di api arrabbiate. All’inizio del 2021, lo stesso Tedward ha guidato una Lancia Fulvia con carrozzeria Zagato del 1969. Trovate il video sempre dopo la galleria fotografica.