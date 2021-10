Venduta la Ferrari LaFerrari Aperta di Toto Wolff

Il team principal della Mercedes, Toto Wolff, è riuscito a vendere la sua splendida Ferrari LaFerrari Aperta ad un prezzo da capogiro: superiore alle aspettative e al prezzo di acquisto. La Ferrari LaFerrari Aperta è stata autografata dallo stesso Toto Wolff e venduta tramite il dealer britannico Tom Hartley Junior. Sebbene non si conoscono dati ufficiali sull’effettivo prezzo di vendita, essendo la LaFerrari Aperta una vettura da collezione, il prezzo di acquisto da 1,6 milioni di euro potrebbe anche essere raddoppiato. Verosimilmente la Ferrari LaFerrari Aperta di Toto Wolff potrebbe quindi essere stata venduta per circa 3 milioni di euro.

Al termine del mese di giugno scorso, Toto Wolff aveva proposto in vendita sia la LaFerrari Aperta che una Ferrari Enzo appartenenti alla sua collezione personale. La versione scoperta della LaFerrari è stata prodotta in soli 210 esemplari, condizione molto interessante in tema di approccio collezionistico alla hypercar che potrebbe quindi aver definito i valori di prezzo di cui non si conoscono i dettagli.

Una LaFerrari Aperta autografata da Toto Wolff

Come si diceva, la Ferrari LaFerrari Aperta di Toto Wolff è stata autografata dallo stesso team principal del team Mercedes di Formula 1. Si tratta a tutti gli effetti di un pezzo da collezione unico, corroborato dalle immagini diffuse sui social della Tom Hartley Junior dove Wolff autografa sotto il cofano anteriore. “Qualche settimana fa abbiamo annunciato che LaFerrari Aperta di Toto è stata venduta, è passata al suo nuovo proprietario, ma non prima che Toto in persona l’avesse firmata per il suo nuovo custode! Grazie Toto”, ha scritto il dealer britannico su Instagram.

La hypercar scoperta appartenuta a Toto Wolff rappresenta la versione scoperta della incredibile LaFerrari. Parliamo di una hypercar che utilizza un sistema ibrido per il comparto propulsivo realizzato da un V12 termico da 6,2 litri capace di 800 cavalli di potenza e 700 Nm di coppia, abbinato ad un elemento elettrico da 120 kW ovvero 163 cavalli di potenza per un complessivo di 963 cavalli di potenza erogata e 900 Nm di coppia massima.

La velocità massima raggiungibile dalla bella hypercar del Cavallino Rampante è fissata in 350 km/h, mentre servono meno di 3 secondi per raggiungere i 100 km/h da fermo. Il dealer britannico, Tom Hartley Junior, non è nuovo a vendite di questo tipo visto che si è occupato già della vendita della collezione di sportive private appartenente a Sebastian Vettel oltre che di quella relativa alla LaFerrari Aperta della moglie di Bernie Ecclestone con la speciale dedica di Sergio Marchionne.

Nel caso della Ferrari LaFerrari Aperta ex Toto Wolff il chilometraggio è praticamente inesistente visto che il team principal della Mercedes non l’ha utilizzata mai in virtù della sua posizione di sfidante, in pista, delle monoposto del Cavallino Rampante.