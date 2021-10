Opel Mokka-e Edition: ecco l’offerta per acquistarlo a rate

Fino al 31 ottobre 2021 è possibile sfruttare il finanziamento Scelta Opel per acquistare il nuovo Opel Mokka-e in allestimento Edition al prezzo promozionale di 32.050 euro anziché 33.050 euro.

In particolare, l’offerta promozionale prevede una durata contrattuale di 36 mesi, una percorrenza massima di 45.000 km, un anticipo di 9300 euro (corrispondente al primo canone mensile), 35 rate mensili da 299 euro e rata finale di 15.291,77 euro (valore futuro garantito).

Opel Mokka-e Edition: a 299 euro al mese con il finanziamento Scelta Opel

L’importo totale del credito è di 23.100 euro e include le spese istruttoria di 350 euro, gli interessi sono pari a 2656,77 euro mentre l’importo totale dovuto è di 25.904,77 euro. L’imposta di bollo è di 16 euro, le spese di gestione dei pagamenti di 3,50 euro mentre quelle di bollo su invio comunicazione periodica pari a 2 euro.

Il finanziamento Scelta Opel per il Mokka-e Edition prevede il pagamento della prima rata dopo un mese. L’offerta è valida solo in caso di applicazione dello Speciale Voucher online con permuta o rottamazione di un’auto presso le concessionarie Opel aderenti all’iniziativa e salvo approvazione Opel Financial Services.

Il SUV a zero emissioni nasconde sotto il cofano un motore elettrico da 136 CV (100 kW) di potenza e 260 Nm di coppia massima ed è abbinato alla trazione anteriore. La batteria da 50 kWh assicurata fino a 322 km di autonomia con una singola ricarica nel ciclo WLTP. Il marchio di Stellantis afferma che l’Opel Mokka-e raggiunge i 150 km/h di velocità massima e impiega 9,1 secondi per accelerare da 0 a 100 km/h.

Le caratteristiche di serie offerte dall’allestimento Edition

Per quanto riguarda le dotazioni di serie offerte dall’allestimento Edition, abbiamo cerchi in lega Silver da 16”, fari Eco LED, luci di direzione a LED, controllo automatico della velocità, alzacristalli elettrici anteriori, tetto in tinta con la carrozzeria, climatizzatore automatico monozona, servosterzo, tergilunotto, caricatore di bordo monofase da 7 kW, controllo elettronico della stabilità e della trazione, ABS e Pack Sicurezza.

Non mancano rivestimento in tessuto Ethnic in colore nero, chiusura centralizzata, poggiatesta posteriori, Radio Bluetooth con display da 7 pollici, Lane Keep Assist, frenata di emergenza, cavo di ricarica Tipo 2 più cavo di ricarica trifase da 22 kW, Keyless Active Entry & Passive Start, cinture di sicurezza con pretensionatori, poggiatesta posteriori, sedile posteriore sdoppiato e quadro strumenti con schermo a colori da 7 pollici.

Subscribe to Notifications Opt-out from Notifications Looks like you have blocked notifications!

Clubalfa.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie SEGUICI QUI