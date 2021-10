Fiat Tipo: scopriamo la promo sulla cinque porte a benzina

Fino al 31 ottobre 2021, in caso di rottamazione di un veicolo immatricolato entro il 31 dicembre 2010 e con almeno 12 mesi di proprietà dell’intestatario o di un suo familiare convivente, è possibile acquistare in promozione la Fiat Tipo 1.0 (versione entry-level) al prezzo promozionale di 12.200 euro anziché 14.200 euro con incentivo statale o 15.700 euro in promozione (prezzo di listino di 19.000 euro) sfruttando il finanziamento Contributo Prezzo di FCA Bank.

Da precisare che l’importo non include IPT e contributo PFU. Grazie alla legge di bilancio 2021 178/2020 e successive modifiche e integrazioni, è possibile sfruttare un incentivo statale per l’acquisto di una vettura con emissioni comprese fra 61 e 135 g/km.

Fiat Tipo: 196 euro al mese per 84 mesi e con anticipo zero

In questo caso è possibile ricevere 1500 euro in caso di rottamazione di un veicolo omologato in una classe inferiore ad Euro 6 e immatricolato prima del 1° gennaio 2011 e a condizione di uno sconto del venditore di almeno 2000 euro + Iva.

Un esempio di finanziamento per la Fiat Tipo prevede anticipo zero e 196 euro al mese per 84 mesi (incluse spese incasso SEPA di 3,50 euro per ogni rata). L’importo totale del credito è di 12.799 euro che include il servizio marchiatura di 200 euro, la Polizza Pneumatici di 58 euro, i bolli di 16 euro e le spese istruttoria di 325 euro.

Gli interessi sono di 3341,94 euro, le spese di invio del rendiconto cartaceo di 3 euro all’anno mentre l’importo totale dovuto è di 16.458,94 euro. Il TAN fisso è al 6,85% mentre il TAEG al 9,33%.

Come anticipato ad inizio articolo, il finanziamento Contributo Prezzo è dedicato alla Fiat Tipo cinque porte con motore benzina a tre cilindri linea da 1 litro (Euro 6) capace di sviluppare 100 CV di potenza a 5000 g/min e 190 Nm di coppia massima a 1500 g/min. È abbinato alla trazione anteriore e a un cambio manuale a 5 rapporti.

La casa automobilistica torinese afferma che la berlina impiega 11,8 secondi per passare da 0 a 100 km/h e raggiunge una velocità massima di 192 km/h. Il consumo di carburante nel ciclo misto è di 5,3 litri/100 km mentre le emissioni di CO2 sono di 125 g/km.

Ecco cosa prevede di serie l’allestimento base

Di serie, l’allestimento base propone climatizzatore manuale, servosterzo, autoradio, alzacristalli elettrici anteriori, coppa ruota da 16”, correttore assetto fuori, kit Fix & Go, paraurti in tinta con la carrozzeria, sistema di monitoraggio della pressione degli pneumatici, tergilunotto, presa da 12V, quadro strumenti digitale con display TFT e sedile posteriore sdoppiabile.

Non mancano sedili in tessuto grigio, sensore temperatura esterna, volante regolabile in altezza e profondità, vari airbag, poggiatesta posteriori, bloccaporte elettrico, telecomando apertura/chiusura porte, sistema Start & Stop, ABS, controllo dinamico della stabilità, sistema di assistenza alla partenza in salita e sistema di infotainment Uconnect con porta USB e radio DAB.