Alfa Romeo Tonale: immortalata in nuove foto spia

Continuano ad emergere nuovi dettagli sulla futura Alfa Romeo Tonale. Il primo C-SUV del Biscione è ormai noto che farà da apripista ad un nuovo corso in casa Alfa Romeo tracciato anche dalle ultime dichiarazioni rilasciate dal CEO del marchio, Jean-Philippe Imparato, alla stampa. Con l’Alfa Romeo Tonale sarà avviato un processo di revisione della gamma del Biscione che prevede almeno cinque modelli da qui al 2026.

Con l’esclusione di una presenza ufficiale dei brand di casa Stellantis, Alfa Romeo compresa, dal prossimo Salone dell’Auto di Ginevra di inizio 2022 l’ipotesi che l’Alfa Romeo Tonale configurato il debutto ufficiale in tale occasione è ormai decaduta. Non è quindi chiaro ancora quando debutterà il nuovo C-SUV, ma le ipotesi su un effettivo debutto da configurarsi entro la fine del 2021 non appaiono così lontane.

Un dato positivo in tal senso potrebbe essere dovuto a queste nuove immagini spia pubblicate dall’account Instagram Elite Alfisti Club. Le Alfa Romeo Tonale viste qui su una bisarca sembrano effettivamente ormai all’ultimo stadio di sviluppo e quindi decisamente giunte alla fase definitiva, antecedente soltanto al debutto. Se poi facciamo riferimento al termine imposto da Jean-Philippe Imparato ad Alejandro Mesonero-Romanos per la realizzazione di un primo concept in circa 40 giorni a partire da luglio, prototipo già visionato da Carlos Tavares a Balocco che dovrebbe debuttare a novembre, allora si potrebbe ipotizzare che la versione definitiva dell’Alfa Romeo Tonale potrebbe essere presentata proprio in quella sede accanto a questo “misterioso” concept. Ma sono ipotesi che in questo momento non trovano conferme ufficiali.

Le nuove immagini spia dell’Alfa Romeo Tonale

Sicuramente dalle nuove immagini spia che vi proponiamo qui, diffuse da Elite Alfisti Club su Instagram, emergono nuovi piccoli dettagli. Di certo appare sempre più evidente che (fortunatamente) l’Alfa Romeo Tonale che vedremo in concessionaria a giugno del 2022 sarà molto più simile al Concept visto a Ginevra nel 2019 rispetto al muletto sfuggito in fase di clinic test.

Foto di Elite Alfisti Club

Le immagini vedono diverse Tonale a bordo di una bisarca, molte fra queste dotate di cerchi in lega a cinque razze dal disegno inedito. Interessante è invece la Tonale disposta sul piano superiore della bisarca. La vettura è equipaggiata con dei cerchi a Cinque Fori, ovvero un classico di casa Alfa Romeo, e presenta pinze dei freni rosse davanti oltre all’esclusione dello spoiler sul lunotto posteriore che rende ancora più accentuato il design di questa sezione. Al posteriore si nota invece, con un po’ di difficoltà, il design definitivo dei fanali che sembrerebbe fortemente assimilabile all’impostazione stilistica vista sulla Tonale del clinic test a suo tempo. Insomma, gli avvistamenti che hanno per protagonista l’Alfa Romeo Tonale si fanno sempre più insistenti e via via anche più interessanti.





Foto di Elite Alfisti Club

