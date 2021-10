Stellantis: nomina importante in Australia

Stellantis in Australia ha nominato Alex Fisk come responsabile della comunicazione aziendale e delle comunità sociali, lavorando in tutti i marchi aziendali tra cui Alfa Romeo, Fiat e Jeep. Sostituisce Cassie Whelan, che si unisce al team APAC di Stellantis per dirigere le comunicazioni del distributore generale ASEAN per l’India e la regione dell’Asia Pacifico. Il signor Fisk ha una vasta esperienza nel settore automobilistico, lavorando come giornalista automobilistico nel Regno Unito con Autoblog UK e AOL Money.

Successivamente si è trasferito in Audi UK come addetto stampa digitale e successivamente come responsabile digitale PR. È stato impiegato da Audi per più di otto anni. Nel febbraio di quest’anno si è trasferito in Australia dal Regno Unito con sua moglie Kat e il figlio di due anni Charlie. Da allora Kat è diventata l’editore di notizie per Whichcar di Are Media. Il signor Fisk ha una laurea in giornalismo e industria dell’informazione con lode di seconda classe presso l’Università del Kent.

Tracie Stoltenburg, direttore delle comunicazioni aziendali di Stellantis, ha affermato che la Whelan ha svolto un ruolo fondamentale all’interno del team Stellantis, lanciando con successo Jeep Wrangler e Gladiator, nonché Alfa Romeo Stelvio e Giulia MY21.

Ricordiamo che l’Australia viene considerato da Stellantis come un mercato molto importante e dove in futuro il gruppo automobilistico guidato dal numero uno, l’amministratore delegato Carlos Tavares ha intenzione di espandersi lanciando nuovi modelli. Vedremo dunque quali altre novità arriveranno nelle prossime settimane dall’Australia per il gruppo automobilistico.

Ti potrebbe interessare: e_mob 2021: Stellantis presente con Leasys e Free2move eSolutions

Ti potrebbe interessare: Stellantis: Mirafiori unico polo in Piemonte, ma i sindacati non sono convinti

Ti potrebbe interessare: FCA ha venduto 16 esemplari di auto fuori produzione negli Stati Uniti