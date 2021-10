Ferrari LaFerrari: all’asta una one-off in Vinaccia davvero particolare

Dopo aver lanciato auto iconiche come la 288 GTO, la F40, la F50 e la Enzo, Ferrari è ritornata con una nuova generazione di supercar con l’obiettivo di sfidare la McLaren P1 e la Porsche 918 Spider: la Ferrari LaFerrari. Svelata in occasione del Salone di Ginevra 2013, la vettura garantisce delle prestazioni davvero notevoli.

Il cuore è un V12 aspirato da 6.3 litri posizionato sul retro che è stato prelevato direttamente dal modello di sviluppo FXX. Con un rapporto di compressione di 13.5:1, il V12 riesce a sviluppare 800 CV di potenza fino a 9250 g/min e 700 nm di coppia massima a poco meno di 7000 g/min.

Ferrari LaFerrari motore

Ferrari LaFerrari: soltanto questo esemplare dispone di tale configurazione di colori

Nella parte posteriore de LaFerrari è stato installato un propulsore elettrico derivato dalla tecnologia KERS usata nelle monoposto di Formula 1, il quale aggiunge 163 CV. La maggior parte di questa potenza viene utilizzata per l’uso a regimi più bassi. Accanto al gruppo propulsore troviamo la trazione posteriore e un cambio a doppia frizione a 7 rapporti.

In totale, i due motori combinati assieme riescono ad erogare 963 CV e 900 nm, permettendo alla Ferrari LaFerrari di impiegare meno di 3 secondi per accelerare da 0 a 100 km/h. Il quarto di miglio viene completato in soli 9,7 secondi a 240 km/h, superando sia la Porsche 918 Spider che la Bugatti Veyron.

Detto ciò, uno speciale esemplare della supercar, immatricolato nel 2016, sarà proposto all’asta da RM Sotheby’s il 6 novembre 2021. Si tratta di una delle sole 499 unità realizzate inizialmente dalla casa automobilistica di Maranello.

Tuttavia, questa LaFerrari è ancora più rara in quanto presenta una livrea unica nel suo genere, caratterizzata da un esterno dipinto in Vinaccia e interni in pelle Chiodi Di Garofano. Inoltre, il contachilometri mostra appena 1477 km percorsi. Si presenta in condizioni davvero perfette grazie alle cure amorevoli dei suoi due proprietari precedenti.

La prima consegna è avvenuta nel 2016 dalla concessionaria Ferrari Niki Hasler, acquistata da una collezionista svizzero. RM Sotheby’s afferma che soltanto questa vettura dispone di tale combinazione di colori. Lo splitter anteriore, le minigonne laterali e il diffusore posteriore sono rifiniti e nero satinato.

Questa Ferrari LaFerrari vanta alcuni optional, fra cui cerchi in lega a cinque razze verniciati in grigio, sollevatore automatico delle sospensioni, pinze freno con finitura nera, telemetria da pista Ferrari, loghi del cavallino rampante in rilievo sui poggiatesta dei sedili, impianto audio integrato, targa F150 sul volante, bordi dei pulsanti rossi e pellicola protettiva applicata da Topaz su tutta la carrozzeria.