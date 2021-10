Ferrari Purosangue: continuano i test con il corpo del Levante

Confermato circa tre anni fa dal compianto Sergio Marchionne (che allora guidava la Ferrari), il Ferrari Purosangue si avvicina sempre di più alla presentazione ufficiale. Parliamo del primo SUV del cavallino rampante che, secondo le ultime indiscrezioni trapelate su Internet, prenderà il posto della GTC4Lusso.

Il nuovo Purosangue è stato avvistato su strada inizialmente con la carrozzeria della shooting brake ormai non più disponibile. Dopodiché, i tecnici di Maranello hanno deciso di utilizzare il corpo del Maserati Levante che viene usato ancora oggi.

Ferrari Purosangue, questo potrebbe essere un prototipo ibrido plug-in

Ferrari Purosangue: altri due prototipi completamente camuffati avvistati su strada

La conferma arriva dall’ultimo video pubblicato su YouTube dal leaker Varryx che ci mostra due prototipi completamente camuffati del Ferrari Purosangue nascosto sotto al corpo del primo SUV del Tridente. Grazie alla nuova clip possiamo vedere che il FUV (Ferrari Utility Vehicle) utilizzare dei freni in carbo-ceramica simili a quelli della Roma.

Quest’ultimo è il risultato della prima applicazione di una nuova piattaforma con motore anteriore-centrale che la casa automobilistica modenese ha presentato tre anni fa durante il Capital Markets Day.

Tale architettura riesce ad ottimizzare la distribuzione del peso con un transaxle che integra la trasmissione a doppia frizione e un differenziale elettronico per compensare il peso del propulsore anteriore. Oltre a questo, la piattaforma riesce a supportare tranquillamente anche la tecnologia ibrida.

Da notare che il secondo prototipo del Purosangue visibile nel filmato mostra un ritaglio nel parafango lato guida, anche se è difficile capire se abbiamo a che fare con un SUV ibrido plug-in. Per ora non sappiamo ancora quali motori intende utilizzare il cavallino rampante per il suo primo SUV.

Gli ultimi rumor parlano del V8 da 3.9 litri della Roma, del V8 da 4 litri della SF90 Stradale e del V12 aspirato da 6.5 litri della 812 Competizione. Potrebbe essere anche possibile il nuovo V6 tubo da 3 litri che ha debuttato a bordo della 296 GTB, la seconda ibrida plug-in di Maranello.

In ogni caso, sappiamo che il produttore di supercar vuole sfidare il Lamborghini Urus e il Bentley Bentayga con il suo Ferrari Purosangue. Per quanto riguarda la presentazione ufficiale, le ultime indiscrezioni parlano della fine del 2022 come model year 2023.

Ovviamente bisognerà vedere come si evolverà la questione della mancanza di semiconduttori che potrebbe incidere sulla produzione del primo SUV Ferrari.