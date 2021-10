Fiat: in Argentina due lanci in meno di un mese

Dopo alcuni mesi di presenza in Brasile, dove vengono prodotte, Stellantis ha finalmente pensato anche all’Argentina e ha lanciato le nuove Fiat Toro e Jeep Compass, due modelli che hanno in comune diverse componenti a partire dalla nota piattaforma Small Wide. Entrambi i lanci erano restyling di metà carriera, sebbene non riguardassero solo modifiche al design, ma aggiungessero anche nuovi motori e attrezzature, tra le altre cose.

In questo modo la strategia di Stellantis sembra essere stata quella di rinnovarsi in meno di un mese con due modelli molto competitivi in America Latina. L’adattamento di un nuovo interno è stato fondamentale per l’inserimento di nuovi display, mentre sotto il cofano il 1.3 turbo da 175 CV è stato fondamentale per aggiornare la gamma dei motori. D’altra parte, in alcuni casi ci sono state delle novità in alcune versioni come il lancio della variante Ultra in Toro, una configurazione molto completa e radicalizzata che era attesa da tempo in Argentina, anche nel pick-up “pre-restyling”.

A sua volta, l’assistenza alla guida ha preparato sia il SUV di Jeep che il pick di Fiat ad affrontare nuovi concorrenti e ancora di più quando si prevede che molti cercheranno di cercare la leadership in diversi segmenti come Ford Maverick, Toyota Corolla Cross, Volkswagen Taos, tra gli altri. Vedremo dunque come i clienti argentini accoglieranno l’arrivo di questi due attesi modelli e se le vendite di Fiat e Jeep saranno premiate da questa scelta.

