Jeep lancerà 2 nuovi SUV nel 2022

Jeep lancerà due nuovissimi SUV nel mercato indiano nel 2022. La società sta anche lavorando a un nuovo SUV sotto i 4 metri, che sarà lanciato entro il 2023-24. Jeep entrerà nella categoria dei SUV premium a 7 posti dominata da Toyota Fortuner. La società introdurrà un nuovo SUV a tre file basato sul SUV Commander, che è stato recentemente presentato in Brasile.

Secondo quanto riferito, il nuovo SUV dovrebbe essere introdotto a metà del 2022, molto probabilmente intorno a luglio-agosto. La produzione del nuovo SUV, che si chiamerà Meridian, inizierà presso lo stabilimento FCA di Ranjangaon entro aprile 2022. L’impianto di produzione servirà anche come base per l’esportazione del SUV Jeep Meridian in altri mercati con guida a destra (Right-Hand-Drive) in tutto il mondo.

Si basa sulla piattaforma Small-Wide 4×4 modificata che è alla base anche di Compass e Renegade. Il SUV condivide gli spunti stilistici della Compass e delle Jeep più grandi, tra cui Wagoneer e Grand Cherokee. In termini di proporzioni, la Jeep Meridian è lunga 4.769 mm, larga 1.859 mm e alta 1.682 mm e ha un passo di 2.794 mm. Il passo è stato aumentato di 158 mm per accogliere un corpo più lungo. Rispetto al Compass, il nuovo Meridian è circa 364 mm più lungo, 41 mm più largo e 42 mm più alto.

Sarà alimentato da un motore diesel turbocompresso a 4 cilindri da 2,0 litri che alimenta anche la Compass. Questo motore potrebbe ricevere un sistema ibrido leggero da 48 V. Nella forma attuale, questo motore produce 173 CV e 200 Nm di coppia. Di serie sarà il cambio automatico a 9 rapporti. Il top-trim riceverà anche un sistema AWD.

Jeep lancerà anche il nuovo modello Grand Cherokee a 5 posti, che sarà posizionato tra il Meridian e il Grand Cherokee L a 3 file. È probabile che il nuovo modello venga assemblato in India tramite kit CKD importati. Il SUV è 294 mm più corto della Chrokee L. Condivide i pannelli della carrozzeria e il design con il SUV a 3 file. L’azienda ha apportato alcune modifiche per mantenere le cose fresche nel mercato. La parte posteriore del SUV ha un design più sbarazzino, mentre il Cherokee L ha un design piatto. Ottiene griglia-persiane attive, barriere d’aria e montanti posteriori ridisegnati, che dovrebbero migliorare l’efficienza aerodinamica.

La Jeep Grand Cherokee 2022 sarà offerta con più opzioni di motore e cambio. Avrà un motore a benzina V6 da 3,6 litri da 290 CV e un motore Hermi V8 da 5,7 litri da 357 CV. Entrambi i motori saranno abbinati a un cambio automatico a 8 rapporti. Il SUV riceverà anche la tecnologia 4xe di Jeep. Il modello globale riceverà anche un modello ibrido, che presenta un motore a 4 cilindri turbo da 2.0 litri accoppiato con due motori elettrici e una batteria agli ioni di litio. Questo propulsore offre una potenza combinata di 375 CV e 637 Nm di coppia.

