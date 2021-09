Jeep Grand Cherokee 2022 sarà svelata il 29 settembre

Jeep ha ufficialmente confermato che la quinta generazione della Jeep Grand Cherokee sarà presentata ufficialmente il 29 settembre, assieme alla variante 4xe ibrida plug-in. La rivelazione era prevista inizialmente per il Salone di New York 2021 di agosto, ma quest’ultimo è stato cancellato a causa del coronavirus.

Come anticipato dal teaser ufficiale, la Grand Cherokee 2022 dovrebbe condividere la maggior parte del suo design con la Grand Cherokee L a sette posti, ma ovviamente avrà un passo più corto e alcuni aspetti estetici leggermente diversi sulla parte posteriore.

Jeep Grand Cherokee 2022 teaser

Jeep Grand Cherokee 2022: sarà presentata anche la versione 4xe ibrida plug-in

Nello specifico, il montante D è stato ridisegnato e vanta una nuova linea di finestrini con finitura cromata per creare una sorta di tetto galleggiante. I due veicoli molto probabilmente condivideranno anche gli stessi interni, incluso il quadro strumenti digitali da 103 pollici e il sistema di infotainment con schermo touch da 10.1 pollici.

I due modelli si differenziano anche per il numero di posti a sedere poiché la nuova Jeep Grand Cherokee avrà cinque posti (e due fili di sedili) mentre la Grand Cherokee L propone sette posti (e tre file di sedili).

Per quanto riguarda le motorizzazioni, oltre alla variante 4xe ibrida plug-in, verranno offerti gli stessi Pentastar V6 da 3.6 litri con la potenza di 294 CV ed Hemi V8 da 5.7 litri da 362 CV. Entrambi saranno abbinati a una trasmissione automatica a 8 rapporti e a un sistema di trazione integrale disponibile come optional. Non dovrebbero mancare neanche le sospensioni pneumatiche adattive Quadra-Lift.

Secondo quanto dichiarato dalla casa automobilistica statunitense, la quinta generazione del SUV sarà la più grande svolta per la Grand Cherokee negli ultimi 30 anni. Purtroppo, non sappiamo a cosa si riferisca esattamente Jeep, ma molto probabilmente riguarda l’introduzione della variante plug-in hybrid che dovrebbe essere basata sulle stesse specifiche di quelle proposte da Renegade e Compass 4xe.

Sappiamo che il modello condividerà la piattaforma Giorgio con altri veicoli di Stellantis come Alfa Romeo Giulia e Stelvio e il prossimo Maserati Grecale, che sarà annunciato ufficialmente il 16 novembre. Non ci resta che attendere le 15:00 del 29 settembre 2021 per scoprire tutti i dettagli sulla Jeep Grand Cherokee 2022.

Subscribe to Notifications Opt-out from Notifications Looks like you have blocked notifications!

Clubalfa.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie SEGUICI QUI