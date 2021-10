Jeep Grand Cherokee L premiata per gli interni lussuosi e spaziosi

La nuova Jeep Grand Cherokee L a sette posti e il suo abitacolo spazioso e lussuoso, caratterizzato da materiali artigianali e comfort moderni (come l’impianto audio McIntosh), è stata nominata una dei Wards 10 Best Interiors per il 2021.

Ralph Gilles, Chief Design Officer di Stellantis, ha detto: “Quando si è trattato del design degli interni della nuovissima Jeep Grand Cherokee L 2021, l’obiettivo del nostro team era quello di creare uno degli interni più raffinati e tecnicamente avanzati del settore. Questo interno completamente nuovo presenta un approccio molto più focalizzato all’attenzione ai dettagli dei materiali e al design come sistema. Il nostro obiettivo era quello di offrire un’esperienza per conducenti e passeggeri che deliziasse i sensi e forse stabilisse un nuovo standard di lusso per il segmento, stabilendo anche un nuovo punto di riferimento interno per le nostre future generazioni di veicoli a maggio Jeep. Siamo davvero onorati di ricevere un riconoscimento per l’impegno del team collettivo”.

Jeep Grand Cherokee L interni

Jeep Grand Cherokee L: il nuovo SUV a tre file ha stupito i giudici ci Wards 10 Best

Per ogni allestimento, gli interni della Grand Cherokee L 2021 sono stati accuratamente realizzati e adattati per offrire un’espressione davvero unica. Gli inserti interni accentuano la dimensione e la simmetria del SUV a tre file.

Il quadro strumenti è stato proporzionato e inclinato per creare spaziosità attraverso un contrasto espressivo di materiali caldi e autentici e tecnologie moderne ed eleganti come il display da 10” per il quadro strumenti digitale e quello sempre da 10” per il nuovo sistema di infotainment Uconnect 5 (che è cinque volte più veloce del precedente Uconnect 4).

La nuova Jeep Grand Cherokee L introduce un nuovo pacchetto premium chiamato Summit Reserve che stabilisce il punto di riferimento del lusso nel segmento dei SUV full size. Pelle Palermo di alta qualità rivestita a mano e trapuntata, sedili anteriori e della seconda fila ventilati, sedili anteriori con funzione memoria e massaggio e la scelta di un nuovo colore per gli interni chiamato Tupelo che aggiunge un tocco in più di eleganza.

Secondo quanto affermato da Drew Winter, uno dei giudici di Wards 10 Best, gli interni della nuova Grand Cherokee L sono assolutamente mozzafiato ed è una straordinaria miscela di colori ricchi e materiali di qualità. Una suite completa di nuove luci interne a LED personalizzabili con impostazioni diurne e notturne è ora di serie su tutti gli allestimenti. La vera illuminazione ambientale, con una selezione di cinque colori, è di serie sui modelli Overland e Summit.

Tante tecnologie moderne a bordo

Sul SUV a sette posti è stata introdotta una nuova architettura dei sedili con cuscino regolabile in lunghezza per la prima fila negli allestimenti Overland e Summit. Per la prima volta in un veicolo Jeep, le bocchette dell’aria della seconda e terza fila ora sono più larghe e sottili e sono posizionate nei montanti anziché in alto per indirizzare meglio le zone di comfort dei passeggeri senza compromettere l’altezza o la visibilità.

A livello di tecnologia, la Grand Cherokee L vanta diverse innovazioni di nuova generazione, tra cui la telecamera per monitorare i sedili posteriori, lo specchietto retrovisore interno digitale, il display head-up sul parabrezza e il quadro strumenti digitale senza cornice.

Il team Interior design di Jeep ha collaborato con McIntosh per sviluppare un impianto audio avanzato e ad alte prestazioni che avvolge gli occupanti del veicolo con un suono in alta definizione. Il sistema audio personalizzato da 950W è composto da 19 altoparlanti. La redazione di Wards ha selezionato i vincitori del Wards 10 Best Interiors List 2021 dopo aver valutato 33 veicoli, fra cui la nuova Jeep Grand Cherokee L.

I partecipanti erano completamente nuovi o significativamente ridisegnati per il model year 2021. I giudici hanno valutato ergonomia, comfort, adattamento, allestimenti, qualità dei materiali ed estetica.















Jeep Grand Cherokee L Wards 10 Best Interiors List 2021



















