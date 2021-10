Peugeot marchio più venduto in Spagna nel 2021?

Con 65.421 immatricolazioni (48.512 autovetture e 16.909 veicoli commerciali) e una quota di mercato dell’8,5 per cento sul totale accumulato tra gennaio e settembre, Peugeot punta ancora una volta al vertice della classifica delle immatricolazioni in Spagna. Un fattore chiave in questa lotta è che il marchio francese di Stellantis guida il canale di vendita alle aziende con 27.789 immatricolazioni (10,0%). Peugeot inizia così l’ultimo trimestre dell’anno come leader nel mercato spagnolo totale.

E ciò nonostante il fatto che lo stabilimento del gruppo automobilistico Stellantis di Vigo (ex PSA Peugeot Citroën), responsabile della produzione di alcuni dei suoi modelli di maggior successo come la Peugeot 2008, sospenderà parte della sua attività nel turno di questo venerdì sera, a causa di problemi di fornitura dei semiconduttori.

In effetti, questi problemi stanno causando arresti intermittenti nella produzione di fabbrica ormai da mesi. La ‘crisi dei microchip’ ha portato la fabbrica a sospendere temporaneamente il turno del fine settimana sulla linea di montaggio 2, nonché l’applicazione di un ERTE che sarà in vigore fino alla fine di quest’anno.

Nonostante tutto ciò, il gruppo Stellantis ha appena annunciato di aver già superato il milione di unità prodotte della nuova generazione di veicoli commerciali compatti di Peugeot, Citroën e Opel prodotti negli stabilimenti di Vigo (Spagna) e Mangualde (Portogallo). Tra questi ci sono la Peugeot Rifter / Partner , Citroën Berlingo / Berlingo Van e Opel Combo Life / Cargo.

Questa nuova generazione è prodotta in serie dal 2018 ed è attualmente commercializzata in più di 70 paesi in tutto il mondo. La produzione delle versioni 100% elettriche di questi modelli è iniziata lo scorso luglio. Lo stabilimento Stellantis di Vigo è un pioniere nello sviluppo di veicoli elettrici, con nuovi veicoli a “emissioni zero” prodotti nel Sistema 2, basato su un adattamento della piattaforma multi-energia EMP2.

