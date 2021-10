Parti di ricambio per auto: i prezzi sono aumentati del 44% dal 2013

Le auto stanno diventando sempre più costose col passare degli anni e ciò viene confermato da un nuovo report pubblicato dall’Associazione delle assicurazioni tedesche (Gesamtverbands der deutschen Versicherungswirtschaft – GDV).

Il rapporto suggerisce che lo stesso vale in misura ancora maggiore per i pezzi di ricambio in quanto i loro prezzi sono cresciuti del 44% dal 2013. Il mercato delle parti di ricambio viene descritto come un “quasi monopolio”, il che significa che il piccolo numero di grandi fornitori coinvolti non è incentivato ad abbassare i prezzi in quanto non c’è molta concorrenza tra di loro.

Parti di ricambio per auto, un fanale posteriore adesso costa il 67% in più

Parti di ricambio: i prezzi sono cresciuti del 44% in otto anni

Le case automobilistiche hanno brevettato il design esterno dei loro modelli, rendendo molto difficile per le aziende di terze parti produrre alternative più economiche. Pertanto, officine e privati sono costretti ad acquistare componenti originali direttamente dal produttore a un prezzo fisso.

Anja Käfer-Rohrbach, vicedirettrice della GDV, ha detto: “Gli automobilisti e le officine possono acquistare molti pezzi di ricambio solo dal produttore dell’auto. Non c’è concorrenza libera e leale in questo mercato”.

Secondo quanto riportato dal quotidiano tedesco Automobilwoche, l’Associazione delle assicurazioni tedesche sostiene che i prezzi sono aumentati in media del 6% ogni anno. Ad esempio, la griglia del radiatore costa il 9% in più rispetto al 2013. Anche se potrebbe sembrare poco drammatico, in realtà fa una grande differenza nei costi di riparazione.

Tra il 2013 e il 2021, i prezzi delle parti di ricambio per auto in Germania sono aumentati mediamente del 44% mentre l’inflazione nello stesso periodo è stata valutata al 13%. Un cofano per il vano bagagli adesso costa il 60% in più mentre un fanale posteriore il 67% in più negli ultimi otto anni.

Infine, sempre secondo l’Associazione delle assicurazioni tedesche, il costo medio dei danni alle auto per le compagnie assicurative è stato di 3100 euro nel 2020, ovvero 700 euro in più rispetto al 2013.

