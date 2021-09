Lancia Aurelia B24 Spider del 1958 in vendita a oltre 400.000 euro

Negli anni ‘50, Lancia ha rafforzato la sua presenza sul mercato con l’arrivo di una vettura molto importante: l’Aurelia B20 GT. Si tratta di una berlinetta dalla meccanica raffinata e potente dalla quale deriva la Lancia Aurelia B24 Spider.

Nel 1954, Pininfarina realizzò una spider elegante che riscosse subito un grande successo nel mercato americano. Dopo aver accorciato il telaio della B20 di quarta generazione e aver effettuato delle modifiche al motore a sei cilindri da 2.4 litri, nacque l’Aurelia B24, una delle spider più belle di sempre.

Lancia Aurelia B24 Spider motore

Lancia Aurelia B24 Spider: un esemplare restaurato del 1958 è in cerca di una nuova casa

Complessivamente, la casa automobilistica torinese produsse appena 240 esemplari dell’Aurelia B24 Spider solo nel 1955: 59 con guida a destra e 181 con guida a sinistra. Fra le sue caratteristiche spiccano la lunga presa d’aria sul cofano motore e il paraurti ad ala sull’anteriore.

Nell’abitacolo troviamo tre strumenti circolari con un grosso tachimetro posizionato al centro, proprio sopra al piantone dello sterzo. Il tutto è corredato da un elegante volante in alluminio a tre razze con corona in legno. Alcuni sostengono che la Lancia Aurelia B24 Spider sia una delle auto più belle mai costruite in Italia.

Detto ciò, Ruote da sogno sta proponendo in vendita un bellissimo esemplare del 1958. Si tratta di una delle 195 Aurelia B24 Spider costruite in quell’anno. La vettura si presenta in condizioni davvero eccellenti e con un esterno dipinto in grigio metallizzato e interni in pelle rosso bordeaux.

Il venditore sostiene che la vettura è stata recentemente oggetto di un restauro sia della carrozzeria che della parte meccanica, effettuato da specialisti Lancia. Diverse parti meccaniche sono state sostituite o ripristinate. Anche il rivestimento in pelle rosso bordeaux è stato restaurato mentre il cruscotto vanta la strumentazione originale e perfettamente funzionante, così come il volante in legno a tre razze.

A bordo di questa Lancia Aurelia B24 Spider non mancano neanche i cerchi Borrani a raggi. In base a quanto riportato da Ruote da sogno, la vettura ha percorso fino ad ora 46.336 km ed è disponibile a 415.000 euro.





































