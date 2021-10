DS 3 Crossback Faubourg: svelata una nuova edizione limitata

DS Automobiles ha annunciato nelle scorse ore una nuova edizione limitata della DS 3 Crossback chiamata Faubourg che combina chic e alta tecnologia in un unico prodotto, pur mantenendo la raffinatezza e l’esperienza del marchio di Stellantis.

Basata sull’allestimento Bastille, la DS 3 Crossback Faubourg propone ulteriore raffinatezza e tecnologia. Gli interni sono caratterizzati da sedili in pelle fiore Bbasalto Black, volante rivestito in pelle Pieno Fiore e pomello del cambio in pelle (liscio per il cambio automatico e Pieno Fiore con cuciture sulla cuffia per quello manuale). Volendo è possibile personalizzare il colore del rivestimento del tetto fra chiaro o scuro.

DS 3 Crossback Faubourg: si parte da 31.100 euro

La dimostrazione dell’incredibile esperienza di DS Automobiles si completa con inserti in rilievo include Varryx, finiture effetto pelle Basalt Black sul cruscotto e sui pannelli delle portiere e l’aggiunta di spessi tappetini anteriori e posteriori. Esternamente, la DS 3 Crossback Faubourg propone cerchi in lega Madrid da 17”, finestrini posteriori con vetri oscurati e un frontale con DS Wings cromati che circondano una griglia in Matt Black.

Non mancano una striscia cromata sul portellone posteriore con la scritta Crossback e delle rifiniture cromate leggere con i loghi DS ai bordi. Le maniglie delle portiere a filo con la carrozzeria e le cornici dei finestrini invisibili enfatizzano il design all’avanguardia della speciale edizione del SUV compatto.

La connettività a bordo è garantita dalle ultime tecnologie del segmento. In particolare, troviamo il sistema di infotainment Navigation affiancato da un ampio display touch HD da 10.3 pollici che mostra le informazioni sul traffico in tempo reale e gli autovelox sfruttando il servizio TomTom Traffic, oltre ad avere un’antenna radio invisibile.

Nella zona inferiore della console centrale c’è il vano portaoggetti con ricarica wireless integrata. Una seconda porta USB nel bracciolo centrale completa la dotazione di serie di questa vettura limited edition.

DS Automobiles ha pensato anche di implementare aria condizionata, sensori di parcheggio anteriori e posteriori, servizi SOS & Assistance e il sistema Keyless Entry & Start per bloccare/sbloccare le portiere e avviare/spegnere il motore senza estrarre la chiave.

Ecco le motorizzazioni disponibili

L’edizione speciale Faubourg è disponibile anche per la DS 3 Crossback E-Tense 100% elettrica assieme al suo motore elettrico da 136 CV (100 kW) e 260 nm di coppia massima che assicura fino a 340 km di autonomia nel ciclo WLTP grazie alla batteria da 50 kWh. La ricarica dallo 0% all’80% avviene in soli 30 minuti usando un caricatore rapido oppure in 5 ore sfruttando un caricatore da 11 kW.

Disponibili anche le varianti con motore a combustione interna. Con il cambio automatico è possibile optare il per il PureTech 130 Automatic e il BlueHDi 130 Automatic mentre con quello manuale sono disponibili i propulsori PureTech 100 Manual e BlueHDi 100 Manual.

La nuova DS 3 Crossback Faubourg è disponibile a un prezzo di partenza di 31.100 euro in otto colorazioni esterne chiamate Millenium Blue, Cristal Pearl, Pearl White, Ruby Red, Parla Nera Black, Platinum Grey, Artense Grey e Polar White e quattro personalizzazioni di colore per il tetto.

