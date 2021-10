Italian F.4 Championship Powered by Abarth: Bearman cerca la vittoria

L’Italian F.4 Championship Powered by Abarth entra nella fase caldissima della stagione con il penultimo appuntamento stagionale in programma sul circuito del Mugello.

La serie tricolore, promossa da ACI Sport e certified by FIA, si conferma al vertice del Motorsport mondiale con al via 31 monoposto Tatuus motorizzate Abarth con il propulsore T-Jet da 160 CV, derivato strettamente da quello montato sulle 595 e 695 stradali.

Italian F.4 Championship Powered by Abarth: 31 monoposto Tatuus saranno presenti sulla griglia di partenza

Al Mugello, ancora una volta, sarà Oliver Bearman di Van Amersfoort Racing l’uomo da battere. Il pilota britannico, forte di un vantaggio in classifica consistente sul tedesco Tim Tramnitz di US Racing e su Leonardo Fornaroli di Iron Lynx, proverà a piazzare l’allungo decisivo per conquistare il titolo tricolore 2021.

Bearman però dovrà vedersela anche con Sebastian Montoya di Prema Powerteam alla ricerca della prima vittoria stagionale e Kirill Smal di Prema Powerteam tornato sul podio in Austria dopo un lungo digiuno. Tra i rookie è lotta aperta con sei pretendenti al titolo racchiusi in meno di 60 punti. Al comando della classifica c’è Lorenzo Patrese di AKM Motorsport, seguito da Conrad Laursen di Prema Powerteam distante soltanto quattro lunghezze.

In piena lotta per la leadership anche Nikita Bedrin di Van Amersfoort Racing, più volte in lotta anche per tipo di assoluto, Leonardo Bizzotto di BVM Racing in cerca di riscatto dopo un fine settimana in chiaroscuro al Red Bull Ring, Maya Weug di Iron Lynx, costante nel corso della sua prima stagione con i colori di Ferrari Driver Academy, e Francesco Braschi di Jenzer Motorsport tra i piloti che si sono maggiormente migliorati nel corso della stagione.

Anche al Mugello saranno al via due rookie di altissimo livello come Charlie Wurz di Prema Powerteam e Andrea Kimi Antonelli sempre di Prema Powerteam che hanno già dimostrato di potersela giocare alla pari con i migliori della serie. New entry per il penultimo appuntamento stagionale l’inglese Oliver Grey di BVM Racing già protagonista nella Formula 4 inglese e in evidenza nei test della scorsa settimana all’Autodromo di Monza.

Questa mattina si sono già svolte le due sessioni di prove libere alle 09:00 e alle 12:45 mentre alle 17:00 si svolgeranno le qualifiche dell’Italian F.4 Championship Powered by Abarth. Sabato alle 13:55 il via di Gara 1 mentre domenica alle 9:40 e alle 15:40 semafori verdi per Gara 2 e Gara 3.

