Stellantis: importante traguardo per Opel Astra

Mercoledì 6 ottobre, lo stabilimento Opel di Gliwice, che appartiene al gruppo automobilistico Stellantis, ha prodotto la 500.000a Opel Astra di quinta generazione. Il veicolo ha lasciato la catena di montaggio a ca. 13:20. Questo è l’ultimo numero tondo sul contatore di produzione della nostra fabbrica di autovetture. Altri importanti eventi saranno già celebrati nello stabilimento Stellantis di grandi furgoni, che si sta costruendo nelle sue vicinanze, ha scritto Agnieszka Brania, responsabile comunicazione e PR degli stabilimenti Stellantis in Polonia.

La quinta generazione di Opel Astra è una delle poco più di 2.750.000 vetture prodotte nello stabilimento di Gliwice dal lancio della produzione, esattamente il 31 agosto 1998. È già noto che l’Astra giubilare (con un motore 1.2 turbo e un cambio a sei marce), blu navy, andrà a un cliente in Germania.

– Come team dello stabilimento di Gliwice, abbiamo vissuto molti eventi e successi importanti, raccogliendo esperienze, conoscenze e competenze. Avendo questo capitale estremamente prezioso, siamo completamente pronti per nuovi compiti. La fase di produzione delle autovetture nello stabilimento Stellantis di Gliwice sta lentamente volgendo al termine per consentire l’apertura di uno completamente nuovo – la produzione di grandi furgoni – spiega Andrzej Korpak, presidente dei consigli di amministrazione di Opel Manufacturing Poland e PSA Manufacturing Polonia, appartenente alla società Stellantis.

Ricordiamo che all’inizio di aprile del prossimo anno, nello stabilimento di Gliwice, inizierà la produzione di furgoni per le consegne. È qui che verranno costruite auto di marchi come Peugeot Boxer e Citroen Jumper. In precedenza, nel dicembre 2021, terminerà la produzione della quinta generazione di Astra. La produzione verrà trasferita in Germania.

La decisione di avviare la produzione di furgoni a Gliwice è stata presa alla fine del 2018. Le copie di prova saranno disponibili in autunno. Pertanto, il gruppo Stellantis vuole rafforzare la propria quota nel mercato europeo. All’inizio del prossimo anno verrà costituita una nuova società: Stellantis Gliwice. Comprenderà: la nuova fabbrica di furgoni di grandi dimensioni a Gliwice, la fabbrica di motori Pure Tech a Tychy e i centri servizi condivisi a Gliwice e Tychy.

