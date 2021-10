Questa Ferrari F40 del 1989 è rimasta ‘al fresco’ per 30 anni

La Ferrari F40 è senza dubbio una delle vetture più iconiche realizzate dalla casa automobilistica di Maranello. Nel corso degli anni, sono stati offerti all’asta diversi esemplari che hanno catturato l’attenzione dei collezionisti e degli appassionati delle auto sportive, delle supercar e in generale del cavallino rampante.

Tuttavia, in questo articolo vi parliamo di una F40 ancora più speciale che sicuramente si porterà a casa un bel gruzzoletto. Nel corso di un’asta, Bonhams proporrà un esemplare del 1989 che, secondo quanto riportato, è stata una scoperta molto rara.

Ferrari F40 motore

Ferrari F40: Bonhams proporrà presto all’asta un bellissimo esemplare del 1989

Parliamo di una delle ultime supercar ad aver ottenuto l’approvazione diretta dallo stesso Enzo Ferrari. Secondo Bonhams, si tratta di una Ferrari F40 senza convertitore catalitico e nessuna sospensione regolabile.

Il telaio n° ZFFGJ34B000083620 porta con sé diversi vantaggi e potrebbe diventare una delle F40 più costose vendute all’asta di sempre. Questo perché viene mantenuta in un ambiente climatizzato dal 1992 e, secondo l’elenco, ha a malapena visto la luce del giorno in 30 anni.

Questo si traduce in condizioni generali davvero impeccabili e lo dimostrano anche le foto fornite da Bonhams. Inoltre, fino ad ora ha percorso appena 1790 km, oltre ad aver avuto un solo proprietario. La Ferrari F40 in questione è stata consegnata nuova al Garage Francorchamps in Belgio nell’estate del 1989.

Il proprietario è un amico stretto del titolare della concessionaria Ferrari. Dal 1992 è stata tagliandata soltanto una volta, sempre presso il Garage Francorchamps. La F40 in questione sarà battuta all’asta il 10 ottobre 2021 durante l’evento Zoule Sale 2021 che si terrà a Knokke-Heist, in Belgio. Si stima una vendita compresa fra 1 e 1,5 milioni di euro. Viste le caratteristiche esclusive, però, il prezzo finale potrebbe essere nettamente più alto.

Ricordiamo che sotto il cofano si nasconde un motore V8 biturbo da 2.9 litri capace di sviluppare 478 CV di potenza a 7000 g/min e 577 Nm di coppia massima a 4000 g/min. Il propulsore dispone di due turbocompressori IHI, una distribuzione a doppio albero a camme in testa per bancata e quattro valvole per cilindro con due iniettori per cilindro.

Il cambio è manuale a 5 rapporti + retromarcia mentre la trazione è posteriore. A livello di prestazioni, la Ferrari F40 impiega 4,10 secondi per passare da 0 a 100 km/h e 11,30 secondi da 0 a 200 km/h mentre la velocità massima è pari a 326 km/h.

