Citroën BX 4TC: un rarissimo esemplare atteso all’asta

Il Gruppo B rimane una delle categorie più apprezzate nella storia del rally, quasi 40 anni dopo dalla sua nascita avvenuta nel 1982. Le case automobilistiche si sono affrontate portando su strada dei veri e propri mostri a quattro ruote motrici e con motori turbo. Ha partecipato anche Citroën con la Citroën BX 4TC.

Ora uno dei rarissimi esemplari originali dell’auto da rally è disponibile all’asta. L’auto in questione viene proposta da Artcurial e si tratta più nello specifico di una BX 4TC Evolution, una delle attuali vetture da competizione del Gruppo B pilotata da Jean-Claude Andruet. Secondo quanto dichiarato dalla casa d’aste, l’auto è ancora in ottime condizioni ed è stata esposta in un museo per diversi anni.

Citroën BX 4TC motore

Citroën BX 4TC: Artcurial proporrà all’asta un rarissimo esemplare del 1986 del Gruppo B

Citroën ha iniziato a sviluppare la BX 4TC nel lontano 1983, un anno dopo la nascita del Gruppo B. Sono stati realizzati cinque prototipi con concetti diversi. Tuttavia, il poco budget a disposizione ha portato l’attuale marchio di Stellantis a optare per un design con motore anteriore basato su un telaio monoscocca con una versione turbo a iniezione del vecchio Chrysler 180.

Il risultato è stata una vettura che semplicemente non aveva le caratteristiche per restare al passo con gli altri concorrenti. Quando è entrata in competizione nel 1986, le altre case automobilistiche proponevano già veicoli più leggeri e con motore centrale.

La Citroën BX 4TC pesava 1150 kg, ben 190 kg al di sopra del limite di peso minimo di 960 grammi nel Gruppo B. Se ciò non bastasse, proponeva “soli” 380 CV contro i 500 CV e più proposti da auto come la Lancia Delta S4. Ad ogni modo, la vettura è stata equipaggiata con le famose sospensioni idropneumatiche presenti sulla Citroën DS.

La mancanza di un transfer case adeguato e di un differenziale centrale creò grossi problemi di maneggevolezza poiché l’asse anteriore e quello posteriore non andavano molto d’accordo durante le curve. Tuttavia, Citroën installò il sistema di servosterzo ad assistenza variabile DIRAVI.

La BX 4TC ha corso in sole tre gare nel campionato mondiale di rally, con il suo miglior risultato di un sesto posto conquistato nel Rally di Svezia del 1986. Con la gara del Gruppo B annullata alla fine dell’86 per motivi di sicurezza, il programma BX 4TC venne annullato da Citroën.

Secondo quanto riferito, solo 62 delle auto con omologazione stradale erano state vendute e addirittura il marchio francese ne avrebbe acquistate circa 30 per rottamarle. Oggi, restano solo sei/sette Citroën BX 4TC Evolution e l’esemplare proposto all’asta da Artcurial è uno di questi. L’asta per quest’auto partirà ufficialmente il 24 ottobre alle 16:00 ed è previsto un prezzo di vendita compreso fra 250.000 e 350.000 euro.

Subscribe to Notifications Opt-out from Notifications Looks like you have blocked notifications!

Clubalfa.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie SEGUICI QUI