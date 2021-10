Citroën C4 C-Series: debutta una nuova serie speciale

Citroën ha presentato nelle scorse ore una nuova edizione speciale della nuova C4 chiamata Citroën C4 C-Series che porta con sé un design distintivo rispetto al modello standard. La nuova compatta completa così la gamma C-Series composta anche da C3, C3 Aircross e C5 Aircross.

La nuova C4 C-Series, e la versione 100% elettrica e-C4, viene fornita di serie con il pacchetto Anodised Deep Red che introduce vari inserti rossi sul bordo dei fari fendinebbia a LED e sui pannelli protettivi nella parte inferiore delle portiere anteriori.

Citroën C4 ed e-C4 C-Series

Citroën C4 C-Series: si parte da 27.040 euro per la motorizzazione a benzina

Il modello speciale si riconosce facilmente a prima vista grazie al logo C-Series che adorna il parafango anteriore e per gli specchietti retrovisori esterni con funzione riscaldamento e richiudibili elettricamente.

Su richiesta sono disponibili altri tre Pack Color: Glossy Black, Textured Grey e Metallic Sand. Le nuove Citroën C4 ed e-C4 C-Series sono disponibili in cinque colorazioni per la carrozzeria: Polar White, Silver Grey, Platinum Grey, Black Pearl ed Elixir Red.

L’equipaggiamento di serie delle C4 ed e-C4 C-Series è praticamente lo stesso dell’allestimento Feel Pack. Questo include display head-up, retrocamera con visione dall’alto, pacchetto di sicurezza con nove tecnologie, sospensioni Advanced Comfort, sedili Advanced Comfort e abbaglianti con attivazione automatica.

Inoltre, l’edizione speciale dispone di uno specchietto retrovisore interno che si oscura automaticamente e il Citroën Smart Pad Support, un supporto per tablet retrattile che permette di utilizzare comodamente il tablet durante la guida e riporlo facilmente in seguito. A bordo ci sono varie tecnologie di connettività come Android Auto, Apple CarPlay, Citroën Connect Box e il sistema di navigazione Connect NAV 3D con display touch da 10 pollici.

Tutti gli interessati alla nuova Citroën C4 C-Series hanno la possibilità di scegliere fra motori a benzina e diesel e un propulsore elettrico. I prezzi partono da 27.040 euro per la variante con motore benzina PureTech 130 S&S e da 36.190 euro per la Citroën e-C4 C-Series.

