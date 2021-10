La nuova Astra elettrica è la grande speranza di Opel

Come membro del gruppo Stellantis, Opel ha una tabella di marcia chiaramente orientata verso le auto elettriche. La casa del fulmine promette che entro il 2024 tutti i modelli esistenti della sua gamma godranno di almeno una versione elettrica, ma forse la più importante di tutte è la versione elettrica di Opel Astra, che già chiamiamo Astra -e.

La casa automobilistica tedesca sta ora iniziando a vedere come i suoi prodotti potranno distinguersi maggiormente rispetto a quelli dei suoi concorrenti grazie alla tecnologia che è stata in grado di implementare dopo l’acquisizione del marchio da parte di PSA, e che ora grazie alla sua posizione all’interno di Stellantis dovrebbe essere in grado di completare questa rivoluzione. Quello che è iniziato con Corsa-e e Mokka-e, due prodotti più emozionanti dei precedenti, promette di continuare con l’arrivo della nuova Opel Astra e della sua versione elettrica.

Lo ha testimoniato la rivista tedesca Automobilwoche.de, che in un’intervista all’amministratore delegato di Opel ha raccolto le ultime dichiarazioni rilasciate dal capo dell’azienda illuminotecnica, Uwe Hochgeschurtz, il quale ritiene che tra i suoi compiti principali vi sia quello di fare da Opel un marchio più emozionale.

Hochgeschurtz ha commentato ai media tedeschi: “Vedo che il mio compito è quello di elevare il profilo del marchio ancora più a livello internazionale e renderlo più emotivo. I nostri nuovi ed eccezionali modelli, come Mokka e Corsa, sono particolarmente importanti qui. L’Astra è un altro. un grande passo avanti.”

“Ora potremo sfruttare meglio la nostra qualità “made in Germany” rispetto alle comunicazioni del passato. E naturalmente trarremo maggiore vantaggio dal fatto che ci siamo impegnati noi stessi ad un’elettrificazione particolarmente veloce e completa del nostro portafoglio A partire dal 2024, ci sarà una versione elettrificata per ogni modello – non molti concorrenti ce la faranno”.

Hochgeschurtz ritiene che l’elettrificazione giocherà una risorsa importante per Opel e la sua immagine a medio termine, poiché credono che renderà il marchio più moderno.

