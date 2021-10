Citroen e DS: massiccio richiamo in Europa

Abbiamo un nuovo richiamo e con un airbag difettoso e potenzialmente molto pericoloso come protagonista. Colpisce diversi modelli Citroen e DS e, in particolare, il dispositivo di gonfiaggio dell’airbag, che potrebbe degradarsi e rompersi, lanciando pezzi di schegge contro gli occupanti se il pallone viene dispiegato.

Richiamo per oltre 300 mila Citroen e DS in Europa

L’allerta appena pubblicata da RAPEX, il sistema di notifica dell’UE per i prodotti non alimentari, indica che le vetture interessate sono unità della Citroën C3 di seconda generazione e Citroën C4 , anch’essa di seconda consegna , nonché unità della DS 4 , DS 3 e DS 5. Si stima che potrebbero essere colpite circa 300.000 unità in tutta Europa, compreso il nostro Paese.

Questo difetto nel gonfiatore dell’airbag presenta lo stesso problema di quello degli airbag Takata difettosi e che ha causato più di 20 morti. La notifica RAPEX non indica il fabbricante di questo componente.

Sulla base di questo avviso, il materiale di gonfiaggio dell’airbag potrebbe degradarsi a causa dell’esposizione prolungata a temperature elevate o umidità elevata. Pertanto, in caso di incidente e attivazione dell’airbag, il dispositivo di gonfiaggio potrebbe rompersi e proiettare frammenti metallici direttamente sul conducente o sui passeggeri dell’auto.

L’allerta indica anche che, quindi, questo dispositivo non soddisfa i requisiti stabiliti dal Regolamento sull’omologazione e la vigilanza sul mercato dei veicoli a motore, quindi deve essere sostituito in quanto può causare lesioni gravi agli occupanti del veicolo.

Nello specifico, i modelli interessati sono: Citroën C3 prodotte dal 13 settembre 2009 al 30 gennaio 2017, C4 e DS 4 assemblate tra il 15 settembre 2010 e il 3 febbraio 2017, DS 3 fabbricate tra il 6 ottobre 2009 e il 20 ottobre 2016 e DS 5 assemblate tra il 26 giugno 2011 e il 31 agosto 2016 .

Si tratta di modelli altamente commercializzati, soprattutto nel caso della utilitaria Citroën C3 e della compatta Citroën C4, per le quali si ritiene che centinaia di migliaia di unità siano interessate da questo problema in Europa, che fa rivivere l’incubo airbag Takata, il cui ultimo capitolo si è svolto all’inizio del 2019.

