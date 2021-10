Citroën C3: ecco l’offerta riservata all’allestimento Feel Pack

Citroën sta proponendo in offerta attraverso il finanziamento Simplydrive la nuova Citroën C3 in allestimento Feel Pack al prezzo promozionale di 11.850 euro anziché 12.850 euro (prezzo di listino di 16.800 euro). La promozione include Iva e messa su strada, ma esclude IPT, kit sicurezza, contributo PFU e bollo.

Simplydrive prevede un anticipo di 2900 euro (primo canone mensile), 35 rate mensili da 99,45 euro e una rata finale di 8134,50 euro (valore futuro garantito per una percorrenza massima di 30.000 km). Sono previsti inoltre TAN fisso al 5,49% e TAEG al 7,84%. L’imposta sostitutiva sul contratto è di 23,25 euro, le spese di gestione della pratica pari a 350 euro mentre le spese di incasso mensili di 3,50 euro.

Citroën C3: 99 euro al mese per 35 mesi con Simplydrive

L’importo totale del credito è di 8950 euro mentre quello dovuto è pari a 10.882,50 euro di cui interessi 1433,25 euro. La rata mensile comprende il servizio facoltativo IdealDrive con due anni di garanzia contrattuale più un anno di estensione con limite a 30.000 km e manutenzione ordinaria programmata a 36 mesi/30.000 km pagando 21 euro al mese.

L’offerta promozionale per la Citroën C3 Feel Pack è valida in caso di contestuale rottamazione di un veicolo di categoria M1, immatricolato prima del 1° gennaio 2011 e intestato da almeno 12 mesi. In questo modo sarà possibile usufruire del contributo statale di 1500 euro acquistando un veicolo con emissioni comprese fra 61 e 135 g/km di CO2. L’offerta Simplydrive è riservata ai clienti privati, non è cumulabile con altre iniziative in corso ed è valida fino ad esaurimento stock.

Sotto il cofano della nuova C3 in questo caso è presente un motore benzina PureTech a tre cilindri in linea da 1.2 litri capace di sviluppare 83 CV di potenza a 5750 g/min e 110 Nm di coppia massima a 3000 g/min. Il propulsore è abbinato alla trazione anteriore e a un cambio manuale a 5 rapporti. A livello di prestazioni abbiamo uno scatto da 0 a 100 km/h in 13 secondi e una velocità massima di 169 km/h. La casa automobilistica francese sostiene che la city car consuma in media 4,3 litri/100 km nel ciclo misto ed emette 99 g/km di CO2.

Ecco le caratteristiche proposte dall’allestimento Feel Pack

L’allestimento Feel Pack della Citroën C3 propone di serie regolatore/limitatore di velocità, climatizzatore automatico con filtro antipolline, alzacristalli elettrici anteriori, fari fendinebbia, fari posteriori con effetto 3D, Pack Color Black, airbag laterali, servosterzo, copricerchi Steel & Style da 16”, fari anteriori Eco LED, sistema di assistenza alla partenza in salita, sistema di monitoraggio della pressione degli pneumatici, tergilunotto, maniglie delle portiere in tinta con la carrozzeria e specchietti retrovisori esterni riscaldabili e regolabili elettricamente.

Non mancano poggiatesta posteriori, ABS, chiusura centralizzata, sistema ISOFIX per i sedili posteriori, volante regolabile in altezza e profondità, presa da 12V sulla parte anteriore, sedile conducente regolabile in altezza, interni in tessuto Mica/Grey, riconoscimento dei limiti di velocità, cinture di sicurezza con pretensionatori, aiuto alla fermata di emergenza, sedile posteriore frazionabile 2/3 – 1/3 e sistema di infotainment con display touch da 7 pollici, Radio DAB, porta USB, impianto audio con sei altoparlanti, Bluetooth e funzione mirrorscreen.

Subscribe to Notifications Opt-out from Notifications Looks like you have blocked notifications!

Clubalfa.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie SEGUICI QUI