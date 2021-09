Citroën C4 Cactus X-Series: nuova serie speciale per il SUV

Citroën ha svelato nelle scorse ore la nuova Citroën C4 Cactus X-Series che arriva in esclusiva a settembre sul mercato brasiliano. Prodotto in Brasile, il SUV si presenta sotto forma di una nuova edizione speciale pensata per i consumatori connessi che apprezzano il look sportivo del modello.

La casa automobilistica francese prevede di proporre solo 600 esemplari della C4 Cactus X-Series, che propone un’esperienza ancora più elegante con l’aggiunta di dettagli di design esterni ed interni, oltre a caratteristiche esclusive.

Citroën C4 Cactus X-Series interni

Citroën C4 Cactus X-Series: solo 600 esemplari per questa edizione speciale

Il nuovo SUV Citroën sarà disponibile presso le concessionarie del brand presenti in Brasile al prezzo di 106.990 R$ (17.015 euro). La serie speciale X-Series arriva con una personalizzazione esclusiva. Il badge X-Series è presente sia all’interno che all’esterno del modello. Il Bronzo Ocra è presente sui fari fendinebbia e sugli Airbump e aggiungono un tocco di sportività in più alla C4 Cactus, rendendola più esclusiva e moderna.

L’abitacolo è caratterizzato da dettagli personalizzati su sedili, volante in pelle e tappetini in tessuto speciale mentre all’esterno troviamo dei cerchi in lega da 16” verniciati di nero. La nuova Citroën C4 Cactus X-Series porta con sé anche un nuovo colore nella gamma del marchio: Grey Artense. Si tratta di una tonalità che rimanda al grigio grafite. Questa è abbinata a barre a tetto nere integrate nel tetto bicolore.

La X-Series propone di serie ABS con REF, controllo di stabilità e trazione, sistema di assistenza alla partenza in salita, climatizzatore digitale, regolatore/limitatore di velocità e fari a LED. Specchietti retrovisori esterni regolabili elettricamente, sistema ISOFIX, alzacristalli elettrici con funzione One Touch e altre caratteristiche completano l’ampia dotazione del SUV.

Non mancano quadro strumenti completamente digitale, sistema di infotainment con display da 7” e supporto Apple CarPlay e Android Auto, fari posteriori a LED con effetto 3D, retrocamera, funzione Eco e Sport e pilota automatico.

Sotto il cofano della Citroën C4 Cactus X-Series troviamo il motore benzina VTi da 1.6 litri capace di sviluppare una potenza di 118 CV ed è abbinato a un cambio automatico sequenziale a 6 rapporti.

Come detto poco fa, il SUV viene fornito con due modalità di guida. La modalità Eco è ideale per l’utilizzo nel traffico intenso delle grandi città con il risparmio di carburante come punto di forza mentre quella Sport è stata sviluppata per ottenere il massimo dal propulsore.

