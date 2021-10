Maserati Quattroporte: 40 esemplari in vendita a 100.000 euro

Una flotta di Maserati Quattroporte, acquistata dal governo della Papua Nuova Guinea, è stata messa in vendita con un notevole sconto. La flotta, composta da 40 esemplari della berlina italiana di lusso, è stata importata per trasportare i dignitari presenti al vertice dell’Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) del 2018.

Secondo quanto riportato, ogni Quattroporte costa oltre 500.000 K (122.174 euro) ciascuno, per un totale di 20 milioni di K (4,88 milioni di euro) spesi per l’acquisto. La BBC affermava che la Papua Nuova Guinea è uno dei paesi più poveri dell’Africa, con il 40% della popolazione che vive con meno di un dollaro al giorno. Tuttavia, non è stato solo l’alto costo di acquisto sostenuto dal governo a sollevare dubbi.

Maserati Quattroporte: il governo della Papua Nuova Guinea ha messo in vendita 40 esemplari

La scelta dei veicoli ha particolarmente sorpreso molte persone, anche perché Maserati non è ufficialmente rappresentata nella nazione insulare. The Guardian riporta che le varie Maserati Quattroporte sono state acquistate presso una concessionaria dello Sri Lanka e trasportate nel paese tramite Jumbo jet. Oltre alle 40 Quattroporte sono state acquistate tre Bentley Flying Spurs.

Nel 2015, BMW ha messo a disposizione più di 200 veicoli per il Summit tenutosi nelle Filippine. Al termine, le auto sono state vendute al pubblico. Senza una concessionaria Maserati in Papua Nuova Guinea, non c’era possibilità di un simile accordo di sponsorizzazione. I vari ministri avevano affermato, però, che le vetture si sarebbero “vendute come il pane”, ma tre anni dopo solo due hanno trovato una nuova casa.

Un anno dopo il Summit, alcuni temevano che il governo avesse perso le varie Maserati Quattroporte e ciò ha portato l’allora Ministro delle Finanze, e ora Primo Ministro, a mostrare ai giornalisti i 40 esemplari della berlina italiana presenti in un deposito. Tuttavia, altre 300 auto importate sempre per il Summit, inclusi Toyota Land Cruiser, Ford, Mazda e Mitsubishi Pajero, sono scomparse.

John Pundari, Ministro delle Finanze, ha detto: “Se avessimo avuto un po’ di lungimiranza, in primo luogo le Maserati non sarebbero state acquistate. Abbiamo commesso un terribile errore. Se non hai rivenditori di Maserati in PNG, non c’era motivo di acquistarle”.

Pundari ha annunciato, infine, che le auto sarebbero state offerte al pubblico al prezzo scontato di 400.000 K (97.739 euro).

