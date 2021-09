Maserati Quattroporte: nel 2024 potrebbe avere una versione fastback

Potrebbe effettivamente concretizzarsi una sfida tra carrozzerie fastback a marchio Maserati e Porsche. La nuova Maserati Quattroporte è infatti attesa per il 2024 quando arriverà la nuova generazione dell’iconica berlina di lusso del Tridente che secondo alcune nuove indiscrezioni dovrebbe introdurre forti novità. Oltre alle ovvie novità in termini di tecnologia applicata e motorizzazioni a disposizione, dovrebbe debuttare anche una caratterizzazione stilistica completamente nuova a cominciare da una caratterizzazione della carrozzeria di tipo fastback mantenendo intatte le ovvie dosi di dinamismo e sportività. In questo modo Maserati andrebbe ad intercettare una nuova fetta di mercato in Europa e in America, un po’ come ragionato da Porsche con la Panamera Sport Turismo e la Taycan Cross Turismo.

Ad anticipare tale possibilità sono gli informati spagnoli di Motor.es che hanno pubblicato anche un primo render di quella che potrebbe rappresentare una reale nuova era per la futura Maserati Quattroporte. D’altronde con l’arrivo della nuova Maserati MC20 il Tridente ha inaugurato una nuova era, percorso che effettivamente potrebbe proseguire passando proprio da una caratterizzazione differente per la futura Quattroruote.

La nuova Maserati Quattroporte si potrebbe inserire in un panorama molto interessante

Se la volontà di rimpolpare le vendite di casa Maserati è affidata all’arrivo sul mercato del nuovo Grecale, l’attenzione sulle berline sta (purtroppo…) piano piano scemando in tutta Europa. Il calo è effettivamente netto e va presa una qualche posizione ulteriore. Tuttavia gode di buona salute il Segmento dove oggi insiste la Maserati Quattroporte. Il comparto delle berline di lusso non conosce infatti crisi in Europa, ma anche in Asia e Stati Uniti.

Secondo quanto reperito da Motor.es, pare che la nuova Maserati Quattroporte potrà contare su una variante con carrozzeria fastback ad elevato tasso di sportività. In questo modo andrebbe ad intercettare un comparto particolarmente valido in Europa e per quanto riguarda anche il mercato americano. La trattazione stilistica proposta da Motor.es, che vi proponiamo qui, va quindi in questa direzione.

Se effettivamente l’indiscrezione venisse confermata, la prima rivale della Maserati Quattroporte con carrozzeria fastback sarebbe la Porsche Panamera Sport Turismo. La configurazione anticipata dalla testata spagnola rappresenta a questo punto una prima approssimazione di quella che potrebbe essere la nuova particolare versione della Quattroporte del Tridente che potrebbe quindi sottrarre agli utenti che vorrebbero scegliere la Porsche Panamera Sport Turismo una fetta di mercato in accordo con un’impostazione più elegante in pieno stile Maserati.

La Bellagio Fastback di Touring Superleggera su base Maserati Quattroporte

Pare che i primi bozzetti siano già in una prima fase di sviluppo a Modena. Si punta così ad ampliare l’offerta del marchio e quella della berlina del Tridente che è anche una vera iconica per il costruttore modenese. Maserati andrebbe così a rispondere a chi oggi non vuole acquistare una Levante o una Grecale perché non apprezza troppo i SUV. L’arrivo sul mercato dovrebbe essere previsto quindi nel 2024 all’indomani dell’effettivo debutto della canonica versione berlina. Irrinunciabile la presenza di motorizzazioni ibride plug-in e probabilmente anche della versione EV, Folgore, prevista per il 2025. Nel frattempo, l’unica caratterizzazione simile che si ricordi su una Maserati Quattroruote dalla elegante Bellagio Fastback di Touring Superleggera.

