Ferrari GTC4Lusso vs Continental GT: chi vince la drag race?

Proposta sul mercato dal 2016 al 2020, la Ferrari GTC4Lusso è una shooting brake a tre porte dotata della trazione integrale 4RM Evo, quattro ruote sterzanti e un prestante motore V12 nascosto sotto al lungo cofano anteriore.

Nonostante si tratti di una vettura orientata principalmente alle famiglie, è molto veloce e ciò viene dimostrato da una drag race condotta dal noto canale YouTube Carwow che l’ha messa a confronto con una Bentley Continental GT V8. Diciamo che il versus non è alla pari in quanto avrebbe dovuto correre la GTC4Lusso T con V8 oppure la GT con V12.

Ferrari GTC4Lusso tre quarti anteriore

Ferrari GTC4Lusso: la shooting brake di Maranello affronta una Bentley Continental GT V8

Ad ogni modo, il 12 cilindri della GTC4Lusso è in grado di sviluppare 690 CV di potenza e 697 Nm di coppia massima di cui l’80% è disponibile da 1750 g/min, oltre a pesare 1920 kg. Secondo quanto affermato dal brand di Maranello, la vettura impiega soli 3,4 secondi per accelerare da 0 a 100 km/h e raggiunge una velocità massima di 335 km/h. Addetti ai lavori hanno rivelato che la Ferrari GTC4Lusso dovrebbe essere sostituita il prossimo anno dal Purosangue, il primo SUV di Ferrari.

Ritornando alla gara di accelerazione, la Continental GT è molto più pesante con i suoi 2335 kg. Oltre a questo, l’esemplare che ha corso aveva il V8 ad alimentazione forzata sviluppato da Porsche anziché il W12 che tipicamente viene associato a questa vettura.

Ferrari GTC4Lusso, motore V12 da 6.3 litri da 690 CV e 697 Nm

Parliamo però di un powertrain niente male in quanto riesce a sviluppare 550 CV e 770 Nm a 2000-4000 g/min. Purtroppo, la Continental GT V8 ha bisogno di 4,1 secondi per passare da 0 a 100 km/h mentre la velocità massima è di 318 km/h.

Nel quarto di miglio, la Ferrari GTC4Lusso ha impiegato 11,4 secondi mentre la gran turismo di lusso 11,6 secondi. Sia in modalità comfort che in modalità cambio manuale, la Continental non è riuscita a battere la shooting brake di Maranello. È possibile scoprire maggiori informazioni sul versus cliccando sul tasto Play dell’anteprima del video presente dopo la galleria fotografica.

