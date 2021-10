Concorso d’Eleganza Villa d’Este 2021: ritorna il famoso evento

Fino a domani, domenica 3 ottobre, una selezione di diverse auto di ogni epoca saranno protagoniste sulle rive del Lago di Como per il Concorso d’Eleganza Villa d’Este 2021, un evento che ormai si tiene da 80 anni e ogni anno raggruppa 50 vetture.

Come da tradizione, le varie auto partecipanti saranno valutate da una giuria selezionata per stabilire alla fine la vincitrice. Sono otto le classi create quest’anno per rappresentare ogni categoria di vettura. Le trovate in fondo all’articolo.

BMW i Vision Circular

Concorso d’Eleganza Villa d’Este 2021: dall’1 al 3 ottobre 2021 sulle rive del Lago di Como

All’edizione di quest’anno del concorso partecipano diversi modelli del XX secolo, oltre a cinque prototipi visionari e alcune novità importanti provenienti dal Gruppo BMW, che ormai dal 1999 è sponsor principale e organizzatore dell’evento.

Ad esempio, sarà presente la BMW i Vision Circular che rappresenta i piani futuri dell’elettrico del gruppo tedesco e la Rolls-Royce Boat Tail, una speciale one-off realizzata dalla nuova divisione Coachbuilding della casa automobilistica britannica.

Rolls-Royce Boat Tail

Per ragioni organizzative e di sicurezza sanitaria, il Concorso d’Eleganza Villa d’Este 2021 si tiene a porte chiuse. Sfortunatamente, l’evento di Villa Erba aperto al pubblico e il Concorso di Motociclette non si terranno. Sarà possibile comunque seguire da remoto dalle 14:00 alle 16:00 di oggi direttamente sul sito web del famoso evento.

Di seguito riportiamo le classi presenti in gara:

Classe A: Lo Stile del Ventesimo Secolo: dalla Torpedo Touring alla Roadster Corsaiola

Classe B: Svolgimento del Tema: Spazio, Ritmo e Grazia

Classe C: Showroom Showdown: La battaglia tra Gran Bretagna e Germania per la Supremazia nel Lusso

Classe D: Granturismo all’Italiana: Cercando la Ricetta per la GT Perfetta

Classe E: Big Band dagli Anni 40 fino ai magnifici Anni 80: Cinque Decenni di Endurance Racing

Classe F: Una Passione per la Perfezione: i 90 Anni della Pininfarina

Classe G: La nascita delle Supercar: Auto estreme all’Italiana

Classe H: La Nuova Generazione: Hypercar degli Anni 90

