Jeep Grand Cherokee 2022: e se fosse stata così? [Render]

In questi ultimi giorni ci sono state sia notizie buone che cattive per i fan della Jeep Grand Cherokee. Come riportato già in un articolo dedicato, Stellantis ha già emesso un richiamo per alcuni esemplari della versione a sette posti Grand Cherokee L a causa di un malfunzionamento software.

I fan sperano che i problemi vengano risolti rapidamente in quanto pochi giorni fa è stata presentata la variante a cinque posti. Seguendo le orme della sorella maggiore a passo lungo, la Grand Cherokee di quinta generazione (WL) è arrivata per celebrare gli 80 anni dello storico brand statunitense.

Jeep Grand Cherokee 2022: originale vs render

Jeep Grand Cherokee 2022: un progetto digitale applica un leggero restyling alla nuova generazione

Nel corso della presentazione ufficiale, il brand di Stellantis ha presentato il model year 2022 come “L’ultima Grand Cherokee off-road, la nuova Trailhawk” oppure come “La prima Jeep Grand Cherokee 4xe elettrificata)”.

Il nuovo modello dispone di una piattaforma completamente nuova, uno stile interno ed esterno aggiornato, diverse tecnologie all’avanguardia e un artigianato di classe per prendere d’assalto il segmento dei SUV full size. Alcuni vorrebbero addirittura che le prossime generazioni della Grand Cherokee diventino eleganti quasi quanto il nuovo Grand Wagoneer.

Il car designer Nikita Chuicko della pagina Instagram Kelsonik ha pubblicato un interessante progetto digitale in cui immagina come sarebbe stata secondo lui la quinta generazione del SUV. Come è possibile vedere nell’immagine, il modello dispone di sospensioni ribassate per una posizione su strada più aggressiva, nuovi cerchi più grandi con pneumatici a profilo più basso, la griglia frontale scura e diversi dettagli cromati che sono stati resi scuri.

Esempi sono le varie cromature presenti attorno ai finestrini, sulle calotte degli specchietti retrovisori esterne e sotto le portiere. Da notare anche l’eliminazione del badge 4xe sulla porta di ricarica e degli indicatori di direzione. Le stesse modifiche estetiche sono state applicate anche alla Grand Cherokee L 2022.

Ricordiamo che la Jeep Grand Cherokee 2022 viene proposta di serie con il motore Pentastar V6 da 3.6 litri con potenza di 297 CV e 352 Nm di coppia massima. In alternativa è possibile optare per l’Hemi V8 da 5.7 litri che produce 362 CV e 529 Nm.

La versione 4xe ibrida plug-in, invece, viene fornita con un quattro cilindri turbo da 2 litri abbinato a due propulsori elettrici e a una batteria da 17 kWh. La potenza complessiva è pari a 380 CV e 637 Nm, oltre a un’autonomia di 40 km utilizzando la modalità full electric.

