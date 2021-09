Jeep Grand Cherokee L: primo richiamo

Primo richiamo per la recentissima Jeep Grand Cherokee L 2021. La vettura è stata richiamata in USA in 58.000 unità perché le immagini della telecamera per la retromarcia potrebbero non apparire sugli schermi. Fiat Chrysler (FCA US) afferma che un errore del software della radio può causare il problema, che è una violazione degli standard di sicurezza federali.

Primo richiamo in USA per Jeep Grand Cherokee L

Il richiamo della Jeep Grand Cherokee L negli Stati Uniti 2021 include più di 56.000 veicoli e un richiamo in Canada coinvolge più di 2.000 Jeep. Gli standard federali richiedono l’impostazione predefinita del sistema di visibilità posteriore sull’immagine retrovisore all’inizio di ogni evento di backup. L’immagine dovrebbe essere visualizzata sullo schermo indipendentemente da eventuali modifiche al campo visivo del conducente precedentemente selezionato.

Gli errori del software sono nelle radio Harman che possono non funzionare correttamente quando Jeep Grand Cherokee L si spegne. Ciò impedisce la visualizzazione dell’immagine della retromarcia quando la Jeep viene riavviata. Le Jeep sono state costruite tra il 3 dicembre 2020 e il 13 settembre 2021. Sarà ovvio se il problema si verifica perché un guidatore non vedrà alcuna immagine di retromarcia quando avvierà il suo veicolo.

Gli avvisi di richiamo di Jeep Grand Cherokee L verranno inviati per posta il 10 novembre 2021, quindi i concessionari Chrysler aggiorneranno il software della radio. I proprietari del recente modello di Jeep possono chiamare il numero 800-853-1403. Il numero di riferimento del richiamo di Chrysler è Y67. Vedremo dunque se nelle prossime ore arriveranno dagli Stati Uniti nuovi aggiornamenti su questo primo richiamo per il celebre modello della casa americana di Stellantis.

