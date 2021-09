Jeep Renegade 4xe a 159 euro al mese con Jeep Excellence

Per il nuovo Jeep Renegade 4xe ibrido plug-in, la casa automobilistica statunitense propone un’interessante offerta promozionale riservata alla versione Limited. In particolare, il prezzo di listino di 39.749 euro è in promozione a 30.449 euro sfruttando il finanziamento Jeep Excellence.

Il prezzo comprende la Easy Wallbox, ma esclude i costi di sopralluogo, l’installazione e l’eventuale adeguamento impianto, così come IPT e contributo PFU. Il prezzo scontato include il vantaggio economico derivante dall’applicazione dell’ecobonus pari a 2500 euro in caso di rottamazione o 1500 euro senza per l’acquisto di un veicolo di categoria M1 compreso nella fascia di emissioni di CO2 21-60 g/km e con un prezzo di listino inferiore a 50.000 euro.

Jeep Renegade 4xe: scopriamo tutti i dettagli sul finanziamento Jeep Excellence

Per il Jeep Renegade 4xe Limited è prevista una durata contrattuale pari a 49 mesi, una percorrenza massima di 60.000 km, un anticipo di 9480 euro (che corrisponde al primo canone mensile), 48 rate mensili da 159 euro e una rata finale (che corrisponde al valore futuro garantito) di 19.481,70 euro. Il canone mensile include le spese incasso SEPA di 3,50 euro per ogni rata.

L’importo totale del credito è di 21.875,86 euro e include il servizio marchiatura di 200 euro, la Polizza Pneumatici Plus di 115,86 euro, le spese istruttoria di 325 euro, i bolli di 16 euro e un anno di ricarica pubblica Free2Move del valore di 250 euro. Gli interessi sono di 5069,84 euro mentre l’importo totale dovuto è pari a 27.128,70 euro.

Il finanziamento Jeep Excellence prevede il pagamento della prima rata a 30 giorni, TAN fisso al 5,99% e TAEG al 7,73%. In caso di superamento del chilometraggio totale è previsto il pagamento di 0,10 euro per ogni chilometro in più percorso.

Il nuovo Jeep Renegade 4xe viene fornito con un gruppo propulsore ibrido plug-in costituito da un motore benzina a quattro cilindri in linea da 1.3 litri con potenza di 190 CV e 270 Nm di coppia massima abbinato a un propulsore elettrico. Troviamo la trazione integrale e un cambio automatico a 6 rapporti.

Il marchio di Stellantis sostiene che il SUV ibrido plug-in impiega 7,5 secondi per passare da 0 a 100 km/h e raggiunge una velocità massima di 182 km/h. La batteria agli ioni di litio, invece, garantisce fino a 60 km circa di autonomia con una singola ricarica.

Ecco cosa prevede l’allestimento Limited

L’allestimento Limited propone di serie climatizzatore automatico bizona, controllo automatico della velocità, limitatore di velocità, Intelligent Speed Assist, sensori di parcheggio anteriori e posteriori, servosterzo elettrico, sistema di assistenza alla partenza in salita, porta USB per la seconda fila di sedili, alzacristalli elettrici anteriori e posteriori, barre al tetto, cerchi in lega da 17”, fari fendinebbia, griglia anteriore in grigio chiaro satinato, monitoraggio della pressione degli pneumatici, specchietti retrovisori esterni regolabili e ripiegabili elettricamente, terminale di scarico cromato, illuminazione ambientale a LED e freno di stazionamento elettrico.

Non mancano bracciolo anteriore, quadro strumenti digitale con display TFT da 7 pollici, sedile conducente con regolazione a sei vie, sedile passeggero anteriore con regolazione a quattro vie, sedili posteriori reclinabili 60/40, tappetini anteriori, volante con regolazione in altezza e profondità, ABS, cruise control adattivo, vari airbag, assistenza alla frenata di emergenza, Lane Departure Warning, riconoscimento dei cartelli stradali, Forward Collision Warning Mitigation, cavo di ricarica domestica Tipo 2 e sistema di infotainment Uconnect con display touch da 8.4 pollici, Radio DAB e supporto Apple CarPlay e Android Auto.

