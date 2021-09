Alfa Romeo Tonale: nuove e interessanti foto spia

L’Alfa Romeo Tonale torna a far parlare di sé. Sono infatti emerse online alcune nuove immagini che introducono nuovi dettagli sulla futura C-SUV del Biscione, ora visibile anche mediante un recente scatto che la vede meno coperta dalle camuffature. È questo il caso dell’immagine pubblicata da Passione Auto Italiane in cui l’Alfa Romeo Tonale appare meno coperta del solito in una inquadratura della tre quarti posteriore che introduce qualche interessante dettaglio.

Si scorge infatti una parte della fanaleria posteriore che sembrerebbe molto più filante rispetto a quella vista sulla Tonale apparsa all’epoca del clinic test. Il design appare infatti molto più simile a quello visto sulla Tonale Concept con la volontà di far ruotare parte della fanaleria sulla fiancata. In qualche modo si vede anche un accenno dell’andamento che avrà il lunotto che dovrebbe effettivamente configurare una forma a goccia.

Quindi il paraurti rimane a contrasto, verniciato in nero nella parte bassa, così come i passaruota che permetteranno quindi di ampliare idealmente il diametro degli pneumatici. Soprattutto in quelle declinazioni con ruote di piccole dimensioni che potrebbero far un po’ storcere il naso.

Emerge ulteriormente la linea della parte bassa della fiancata che pare stringersi verso l’interno con una presenza importante di un elemento che funge da pseudo minigonna: in questo caso quest’area appare decisamente identica a quella dell’Alfa Romeo Tonale vista durante il clinic test.

Sull’Alfa Romeo Tonale i fari anteriori sembrano ormai essere stati sdoganati

Qualche dubbio deriva ancora dal posizionamento della maniglia utile ad aprire le portiere posteriori. È noto infatti che sulla Tonale Concept, la maniglia era stata posizionata nel montante ricalcando una soluzione decisamente apprezzata delle Alfa Romeo del recente passato. Allo stesso modo anche durante il clinic test la maniglia era rimasta in questa posizione. Non appare quindi ben chiaro se quella utilizzata su tutti i prototipi visti su strada fino a questo momento sia una configurazione posticcia o meno.

In definitiva si può ribadire un’altra volta che la presenza massiccia di camuffature e diversi elementi non ancora ufficializzati permettono di esprimere pareri piuttosto vaghi sull’Alfa Romeo Tonale, di conseguenza fornire un giudizio oggettivo sul design effettivo della prima C-SUV del Biscione appare più complicato che mai.

Piuttosto interessante appare invece l’immagine del frontale apparsa sull’account Instagram alfaromeo.ita. In questo caso si vede infatti piuttosto bene il design definitivo dei fari anteriori. L’elemento, piuttosto snello, ricalca quasi fedelmente l’impostazione stilistica apparsa sulla Tonale Concept nel 2019. Sono presenti infatti i tre elementi a LED utilizzati per le luci diurne che forniscono alla Tonale quell’appeal che effettivamente era piaciuto ai più durante la presentazione al Salone di Ginevra.

Apprezzabili infine le tre immagini che vi proponiamo di seguito pubblicate sul forum di Autopareri: si nota infatti un frontale con lo Scudetto Alfa Romeo quasi completamente scoperto e permettono di avere un’idea complessiva delle proporzioni di una vettura decisamente attesa che potrebbe divenire ufficiale ancora prima della sua presentazione fissata per l’inizio del 2022.





Foto, Autopareri

