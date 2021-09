Stellantis: inaugurato un centro per ACC

Automotive Cells Company (ACC), una joint venture di TotalEnergies, Stellantis e Mercedes-Benz, annuncia l’inaugurazione martedì 28 settembre del suo centro di ricerca e sviluppo (R&D) a Bruges, vicino a Bordeaux. Rappresentando un investimento iniziale di 30 milioni di euro, sostenuto attivamente dalle autorità nazionali e regionali, questo centro consentirà lo sviluppo e la produzione dei primi prototipi ACC di celle e moduli batteria.

Più di 300 tecnici e dirigenti lavorano in questo innovativo centro di competenza ed eccellenza, dotato di attrezzature all’avanguardia, e ce ne saranno altri 150 entro la fine di dicembre. Con queste premesse, i partner realizzeranno i primi prototipi per gettare le basi per le loro future batterie per autoveicoli.

Quasi 300 persone lavorano già nel centro di innovazione. Con apparecchiature provenienti principalmente dall’Asia, i team producono prototipi di celle e moduli. ” Questi sono i primi esempi dei prodotti che dobbiamo consegnare ai nostri clienti per consentire loro di verificare che le specifiche siano corrette e che le specifiche tecniche siano rispettate ” , ha introdotto Matthieu Hubert, segretario generale di ACC, parlando con la stampa a margine dell’inaugurazione dell’importante stabilimento della Joint Venture di cui fa parte anche il gruppo Stellantis. Vedremo dunque nei prossimi giorni quali altre novità arriveranno da Automotive Cells Company.

