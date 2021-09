Leasys Pro: il noleggio a lungo per i veicoli commerciali Stellantis

In accordo con la grossa esperienza acquisita nel campo delle vetture, e grazie anche all’ampio parco di veicoli a disposizione, Leasys propone ora una interessante offerta di noleggio destinata anche ai veicoli commerciali. Leasys presenta quindi Leasys Pro, un servizio dedicato alle aziende, piccole e medie, ma anche ai liberi professionisti che potranno noleggiare un furgone disponendo di un set di servizi inclusi su furgoni anche già allestiti.

Secondo i dati di Dataforce Italia, con un trend di crescita del 36%, il noleggio dei veicoli commerciali si è confermato anche nel 2021 come una delle risorse principali per l’intera filiera dell’automotive. Grazie a Leasys Pro i veicoli possono essere anche personalizzati con allestimenti studiati su misura per rispondere al meglio ad ogni esigenza professionale, condizione che può essere associata ad ogni veicolo commerciale scelto.

Leasys Pro unisce i vantaggi del noleggio a lungo termine alla praticità dei tanti veicoli commerciali disponibili fra quelli della flotta di marchi appartenenti al Gruppo Stellantis. Nello specifico si tratta dei Fiat Fiorino, Doblò e Ducato, Citroen Jumper e Berlingo, Opel Movano e Combo, Peugeot Boxer e Partner. Veicoli capienti e pratici, con capacità di carico e costi di gestione ridotti, ideali per il trasporto delle merci.

Leasys Pro per le esigenze specifiche di tutti

Leasys Pro si propone di venire incontro alle esigenze specifiche dei professionisti. Tutti i veicoli possono essere allestiti secondo personalizzazioni specifiche per poi essere arricchiti con ulteriori accessori: per tutto quanto, si può sfruttare la consulenza specializzata proposta da Leasys.

Immancabili i servizi necessari per un noleggio “senza pensieri”. Leasys Pro permette infatti di disporre della necessaria copertura RCA, quella contro furto e incendio, la riparazione degli eventuali danni quindi manutenzione ordinaria e straordinaria. Irrinunciabili anche i servizi per l’assistenza stradale e la possibilità di avere una vettura sostitutiva qualora fosse necessario. Il cambio pneumatici è illimitato in accordo con il servizio di infomobilità I-Care e all’app Umove per gestire tutti i servizi di Leasys.

Infine, in aggiunta all’allestimento e alla consulenza dedicata, l’innovativa formula Leasys Pro garantisce un ulteriore vantaggio consentendo ad ogni utente che approda al servizio la possibilità di avvalersi del diritto di prelazione all’acquisto con cui sarà possibile conoscere da subito il prezzo di un eventuale acquisto del veicolo commerciale alla scadenza del contratto di noleggio.

