Nuovo Opel Combo-e Cargo da oggi ordinabile in Italia

Da oggi è possibile ordinare in Italia il nuovo Opel Combo-e Cargo 100% elettrico. Il veicolo commerciale leggero a zero emissioni della casa automobilistica tedesca parte da 26.835 euro (Iva e messa su strada escluse).

Oltre a volumi di carico e portate al vertice del segmento (fino a 4.4 m³ e fino a 800 kg), il van compatto elettrico offre cinque comodi posti nella versione doppia cabina. A seconda del profilo di guida e delle condizioni di utilizzo, il nuovo Combo-e Cargo è in grado di assicurare fino a 275 km di autonomia con una sola ricarica della batteria da 50 kWh nel ciclo WLTP. Una singola ricarica dallo 0% all’80% avviene in circa 30 minuti usando una colonnina di ricarica pubblica.

Opel Combo-e Cargo interni

Nuovo Opel Combo-e Cargo: si parte da 26.835 euro

Proprio come le versioni a benzina e diesel, il nuovo Opel Combo-e Cargo non accetta compromessi in termini di funzionalità, comfort e sicurezza. La gamma è completa di tecnologie e sistemi di assistenza alla guida che si pongono al vertice del segmento e includono il rilevamento di stanchezza del conducente, il riconoscimento dei cartelli stradali, l’allerta incidente con protezioni ciclisti e pedoni e la frenata automatica di emergenza.

Non manca il sistema Surround Rear Vision che contribuisce a impedire incidenti con ciclisti e pedoni quando si svolta a destra grazie al supporto di due telecamere (una posteriore e l’altra laterale).

Il nuovo Combo-e Cargo è adatto alle piccole aziende e ai liberi professionisti che vogliono passare alla mobilità green. È disponibile in due lunghezze: Long da 4,40 metri e passo di 2785 mm e la XL da 4,75 metri e passo di 2975 mm.

La prima riesce a trasportare oggetti lunghi fino a 3090 mm e offre un volume di carico fino a 3,8 m³ mentre la seconda è capace di trasportare oggetti lunghi fino a 3440 mm e propone una capacità di carico di 4,4 m³. In funzione dell’offerta locale, il van compatto può essere utilizzato anche per trasportare persone. La versione doppia cabina vanta quattro posti a sedere oltre al guidatore.

Sotto il cofano c’è il solito motore elettrico da 136 CV

Sotto il cofano si nasconde un motore elettrico con potenza di 136 CV (100 kW) e 260 Nm di coppia massima. A seconda del modello, può accelerare da 0 a 100 km/h in 11,2 secondi e raggiungere una velocità massima di 135 km/h (limitata elettronicamente). Non manca un sofisticato sistema di frenata rigenerativa con due impostazioni selezionabili dall’utente per aumentare ulteriormente l’efficienza.

L’Opel Combo-e Cargo è compatibile con diverse infrastrutture energetiche e opzioni di ricarica, dalla wallbox alla ricarica rapida. Utilizzando una stazione di ricarica pubblica in corrente continua da 100 kW, la batteria da 50 kWh impiega solo 30 minuti circa per passare dallo 0% all’80%.

Coloro che hanno bisogno di una maggiore distanza dal terreno e di trazione nel fango, nella sabbia o nella neve possono aggiungere il Pack Cantiere e il sistema elettronico di controllo della trazione IntelliGrip.

