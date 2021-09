Nuova Citroën C3 Aircross: avvistati due prototipi in Brasile

Pare che Citroën stia lavorando sulla nuova generazione della Citroën C3 Aircross in quanto due prototipi sono stati avvistati nello stabilimento di Porto Real (Rio de Janeiro) di Stellantis. Secondo quanto dichiarato, le due vetture avevano un tetto più alto della C3, soprattutto nella parte posteriore, oltre ad essere più spessi.

La nuova C3 Aircross è conosciuta in questo momento con il nome in codice Progetto CC24 e sarà il secondo veicolo della gamma Smart Car dedicata al mercato brasiliano. Stando agli ultimi rumor emersi online, il debutto ufficiale è previsto nell’ultimo trimestre del 2022.

Nuova Citroën C3 Aircross, i due prototipi pesantemente mimetizzati

Nuova Citroën C3 Aircross: primi indizi sulla versione per i mercati emergenti

I due prototipi avvistati in Brasile, quindi, potrebbero essere i primi muletti del nuovo progetto e ciò spiega anche la somiglianza con la nuova C3. Quest’ultima utilizza il nuovo motore Firefly da 1 litro abbinato al precedente 16V da 1.6 litri mentre la nuova Citroën C3 Aircross dovrebbe nascondere sotto il cofano il turbo benzina Firefly da 1 litro abbinato alla trasmissione CVT.

Come la nuova C3 presentata il 16 settembre, la nuova C3 Aircross si baserà su una versione semplificata della piattaforma CMP dedicata allo sviluppo di modelli per i mercati emergenti come quelli brasiliano e indiano. Sappiamo, inoltre, che la stessa architettura darà vita a una berlina che al momento è conosciuta internamente come Citroën CC26 e dovrebbe essere lanciata nell’ultimo trimestre del 2024.

In Europa, la casa automobilistica francese propone già da qualche anno la nuova Citroën C3 Aircross. Secondo il marchio di Stellantis, i principali punti di forza della vettura sono due: il design rinnovato e il comfort a bordo. Dal suo lancio ufficiale in Italia avvenuto verso la fine del 2017, la casa automobilistica francese è riuscita a vendere 340.000 esemplari.

L’ultimo restyling del modello ha portato con sé diverse novità molto interessanti come il nuovo frontale ispirato al concept CXperience. Questo è caratterizzato da fari a LED, proiettori a LED e i doppi chevron cromati per un aspetto più muscoloso e tipico dei SUV.





