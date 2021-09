Opel Astra Sports Tourer 2023: confermata la versione ibrida plug-in

In autunno è previsto il lancio commerciale della nuova Opel Astra che con l’ultima generazione ha portato con sé tantissime novità interessanti. Naturalmente, la gamma includerà anche la versione più pratica Opel Astra Sports Tourer, il cui debutto ufficiale è previsto in occasione del Salone di Ginevra 2022 che si terrà a febbraio.

Nelle scorse ore, sono state pubblicate in rete le foto spia dell’ultimo prototipo semi-camuffato dell’Astra Sports Tourer 2023 avvistato sulle strade della Germania durante una fase di test. A livello estetico, non ci saranno novità di rilievo rispetto alla versione standard.

Opel Astra Sports Tourer 2023 profilo laterale

Opel Astra Sports Tourer 2023: nuovo avvistamento della station wagon tedesca

Infatti, la casa automobilistica tedesca ha nascosto soltanto il design della coda, in particolare la forma del lunotto fisso del montante posteriore che assumerà la forma tipica delle station wagon mentre al posteriore non ci saranno grandi novità. Ci aspettiamo anche lo stesso design dei fari dell’Astra a cinque porte.

Rispetto alla precedente generazione, la capacità del vano bagagli dovrebbe crescere in modo importante. Passando all’abitacolo, la novità principale sarà il nuovo Pure Panel con due display touch uniti in un unico pezzo, vari controlli touch nella zona della console centrale. La nuova Opel Astra Sports Tourer sarà inoltre dotata di diverse caratteristiche moderne, tra cui i fari Matrix LED disponibili come optional e gli avanzati sistemi di assistenza alla guida.

Il prototipo dell’Opel Astra Sports Tourer 2023 catturato nelle varie foto corrisponde a una delle due versioni ibride plug-in hybrid saranno offerte dal marchio di Stellantis. Infatti, queste si differenziano soltanto per la potenza erogata dal gruppo propulsore, mentre il lato estetico sarà praticamente uguale.

Alla base dei PHEV ci sarà il motore benzina PureTech da 1.6 litri con potenza di 150 o 180 CV e un powertrain elettrico da 110 CV. In totale, la vettura dovrebbe sviluppare 180 o 225 CV. Infine, entrambe saranno disponibili solo con un cambio automatico elettrificato a 8 rapporti. La versione station wagon dovrebbe arrivare sul mercato tra un anno come model year 2023.























Subscribe to Notifications Opt-out from Notifications Looks like you have blocked notifications!

Clubalfa.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie SEGUICI QUI