Alfa Romeo Brennero: nuove conferme dalla Polonia

Arrivano ulteriori conferme dalla Polonia per quanto concerne l’arrivo di Alfa Romeo Brennero. Come abbiamo appreso da Rafał Grzanecki, portavoce di FCA Poland, la produzione della vettura sarà effettuata a Tychy e inizierà nel 2023. In precedenza, nel 2022, inizierà la produzione dei modelli gemelli di Jeep e Fiat. L’investimento totale della società Stellantis nello stabilimento polacco ammonterà a circa 2 miliardi di euro.

Tutti i modelli citati sono vetture del segmento B, basate sulla piattaforma CMP, che consente l’utilizzo di diversi tipi di propulsione, comprese le ibride plug-in, oltre a quelle completamente elettriche. Come abbiamo scritto di recente, la fabbrica di Tychy si sta attualmente preparando a produrre auto su questa piattaforma. La piattaforma in questione è già utilizzata nella produzione di Peugeot e208 e Opel Mokka.

Prima che Alfa Romeo Brennero faccia il suo ingresso nel mercato, la casa automobilistica del Biscione presenterà un modello più grande: Alfa Romeo Tonale. L’auto condividerà anche il pianale con altri prodotti Stellantis, in questo caso la Jeep Compass. L’auto dovrebbe apparire all’inizio con un ibrido morbido con un motore a benzina 1.5. L’offerta comprenderà anche un 1.6 diesel e un ibrido plug-in (anch’esso basato su un 1.5 benzina).

Grazie ad Alfa Romeo Brennero e Tonale le vendite dello storico marchio milanese dovrebbero crescere e non di poco. Dal 2024 dunque il Biscione potrà contare su questi due nuovi modelli che affiancheranno Alfa Romeo Giulia e Stelvio che nel frattempo potrebbero ricevere una nuova generazione. Probabile inoltre il ritorno di Alfa Romeo Giulietta e l’arrivo di una nuova ammiraglia per la casa milanese di Stellantis.

