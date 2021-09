Alfa Romeo registra forte aumento delle vendite in Polonia

Alfa Romeo ha registrato un aumento significativo delle vendite in Polonia su base annua: nel 2021 sono state vendute quasi 1/3 di auto in più rispetto al corrispondente periodo dello scorso anno. I rappresentanti dell’azienda vedono le ragioni del suo successo, tra le altre cose nell’estensione della garanzia a 5 anni / 200 mila km. Probabilmente ha avuto il suo peso anche il fatto che lo scorso anno è stato eccezionalmente debole per l’intero comparto, a causa dei lockdown per il coronarivus quindi l’incremento rispetto al 2020 va preso senza esaltarsi troppo.

Comunque sia, gli incrementi di vendita degli unici modelli attualmente disponibili nella gamma Alfa Romeo (Giulia e Stelvio) superano gli incrementi medi dei rispettivi segmenti (ovvero Classe D e Suv). E qui c’è davvero da essere orgogliosi, perché – come si legge nel materiale stampa – le vendite di Giulia sono aumentate del 39%, mentre il segmento D è cresciuto solo del 13% in quel paese anno su anno.

A sua volta, la crescita delle vendite di Alfa Romeo Stelvio supera anche il risultato medio del 28% per il suo segmento (SUV di medie dimensioni) e raggiunge (anno su anno) ben il 47%. Le ragioni del successo del marchio in Polonia oltre che nella garanzia Maximum Care di cinque anni con un limite di 200.000 chilometri km secondo alcuni potrebbe anche derivare dall’ingaggio di Robert Kubica come ambasciatore del marchio, il pilota è anche collaudatore e riserva nel team F1 Alfa Romeo Racing Orlen.

A metà settembre in Polonia è stata venduta la millesima vettura Alfa Romeo. È successo quasi tre mesi prima rispetto al 2020, il che è un buon indicatore delle vendite dell’intero anno del marchio nel paese nel 2021. Rispetto al 2020, Alfa Romeo ha registrato il 32% in più di vendite, superando la crescita del 22% dell’autovettura mercato e aumentando la loro quota in esso.

La Polonia è uno dei mercati di vendita più importanti per il marchio in tutta Europa, perché le vendite sul nostro mercato rappresentano il 5,6%. tutte le vendite Alfa Romeo. La Polonia è quindi davanti, ad esempio, a Francia, Gran Bretagna e Svizzera, vendendo meno solo rispetto a mercati quali quello italiano, tedesco e spagnolo.

