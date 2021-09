Jeep Compass per la prima volta leader in Brasile?

Se tutto continua così, il SUV Jeep Compass potrebbe chiudere il mese di settembre come l’auto più venduta in Brasile. I risultati parziali delle consegne di auto nel paese latino americano, diffusi da Fenabrave, mostrano il SUV in testa fino a mercoledì scorso (22 settembre). Secondo i numeri, la Compass guida il mercato con 4.560 unità vendute, una piccola differenza rispetto al secondo posto, che è con la Hyundai HB20. La compatta prodotta a Piracicaba (SP) ha già venduto 4.422 esemplari nello stesso periodo.

La leadership, anche se temporanea, dimostra che il nuovo look del restyling di Jeep Compass, che ha guadagnato un nuovo interno e l’inedito motore 1.3 turbo, rimane ancora un qualcosa di determinante nelle vendite del modello della casa americana che fa parte di Stellantis.

D’altra parte, ciò potrebbe riflettere la mancanza di componenti affrontata da Fiat, che era stata leader di mercato negli ultimi mesi. Con il problema della scarsità, la produzione dei modelli Fiat si è ridotta, dando così spazio alla Jeep Compass per salire in classifica. Ad agosto, ad esempio, la Compass ha immatricolato 6.819 unità e si è classificata quarta, dietro Strada, Argo e Mobi, tutte Fiat.

Ad una settimana dalla fine del mese di settembre, che avverrà giovedì prossimo (30), Fiat può già contare sul suo classico pickup Strada che come sempre sta ottenendo molte vendite. Nei primi 22 giorni del mese Fiat Strada ha già venduto 4.395 unità, mentre Fiat Toro ne ha vendute 4.268. Al quinto posto troviamo invece Volkswagen con la T-Cross e le sue 3.949 unità. Vedremo dunque se per la prima volta la Jeep Compass riuscirà a laurearsi come auto più venduta del mese nel mercato auto del Brasile.

