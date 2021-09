Alfa Romeo Tonale: confermato l’avvio della produzione

Dopo numerosi rinvii finalmente è stata confermato l’avvio della produzione di Alfa Romeo Tonale presso lo stabilimento Stellantis di Pomigliano d’Arco in Campania. Sono stati i sindacati nelle scorse ore ha dire che hanno ricevuto la conferma ufficiale che la produzione del nuovo SUV di segmento C della casa automobilistica del Biscione partirà nel corso del primo trimestre del 2022. Ricordiamo che Pomigliano proprio in vista dell’arrivo di questo modello ha avviato una ristrutturazione di una parte delle sue strutture dove effettivamente il veicolo dello storico marchio milanese sarà costruito.

Confermato a breve l’avvio della produzione di Alfa Romeo Tonale

Questo luogo è esattamente un’area dello stabilimento che non veniva utilizzata da un bel po’ e più precisamente dalla fine della produzione dell’Alfa Romeo 147. La zona del sito produttivo del gruppo Stellantis quindi ha subito un corposo restyling e adesso è pronta per accogliere la produzione di Alfa Romeo Tonale. Come sappiamo il debutto del SUV dovrebbe avvenire agli inizi del 2022 forse al Salone dell’auto di Ginevra 2022 evento che si terrà a febbraio. Non si può escludere però che le prime immagini del nuovo modello della casa automobilistica del Biscione possano venire svelato entro la fine del 2021.

Confermato anche che le prime unità di Alfa Romeo Tonale saranno messe in vendita all’inizio del prossimo mese di giugno. Vedremo dunque quali altre novità arriveranno a proposito di questo atteso modello destinato a far parlare a lungo di se nel mondo dei motori quando finalmente sbarcherà in concessionaria e con il quale Alfa Romeo conta di aumentare e non di poco le sue immatricolazioni in special modo nel nostro continente.

I sindacati confermano che la produzione di Alfa Romeo Tonale non subirà altri ritardi e comincerà ufficialmente nel corso del primo trimestre del 2022

