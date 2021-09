Hennessey Mammoth 1000: lo speciale TRX mostra tutta la sua potenza

Il Ram 1500 TRX si scontra sul mercato con artisti del calibro di Ford F-150 Raptor e Chevrolet Silverado 1500 ZR2. Tuttavia, il pick-up ad alte prestazioni della casa automobilistica americana dispone di diverse caratteristiche che gli permettono di essere il preferito della maggior parte degli americani, nonostante il suo prezzo di partenza di 70.425 dollari (60.109 euro).

Alcune persone, però, non sembrano accontentarsi dei 712 CV e 881 Nm di coppia massima erogati dal motore Hemi V8 sovralimentato da 6.2 litri. Perciò si affidano ad aziende di tuning come Hennessey Performance Engineering per aumentare ancora di più la potenza.

Ram 1500 TRX “Hennessey Mammoth 1000”

Hennessey Mammoth 1000: un nuovo video ci dà un altro assaggio delle prestazioni del Ram 1500 TRX modificato

Nel suo ultimo video pubblicato su YouTube, il famoso preparatore con sede in Texas ci mostra in azione il 1500 TRX di un cliente modificato con il pacchetto Mammoth 1000, che costa 150.000 dollari – 128.027 euro – (incluso il prezzo del TRX).

Il pick-up modificato riesce ad offrire un sound migliore rispetto a quello di serie, in parte grazie al compressore volumetrico aggiornato e al sistema di induzione ad alto flusso. Per ora, Hennessey Performance sostiene di aver ricevuto oltre 100 ordini dell’Hennessey Mammoth 1000 e in totale intende costruire 200 unità.

Con una coppia massima di 1314 Nm simile a quella di un pick-up diesel, lo speciale Ram 1500 TRX impiega soli 3,2 secondi per scattare da 0 a 96 km/h e conclude il quarto di miglio in soli 11,4 secondi. Queste ottime prestazioni sono rese possibili grazie a una serie di modifiche nascoste sotto il cofano: iniettori di carburante ad alto flusso, termostato aggiornato, ricalibrazione dei moduli di controllo del motore e della trasmissione, ventilazione del carter e altro ancora.

Ogni esemplare dell’Hennessey Mammoth 1000 viene testato in maniera approfondita sulla pista privata del tuner per un massimo di 644 km prima della consegna. A livello estetico, troviamo dei sedili con poggiatesta ricamati, vari badge interni ed esterni relativi al motore Hellcat V8 e all’azienda.

Non mancano pneumatici da 37″, kit di livellamento anteriore, paraurti personalizzati, luci a LED nel paraurti anteriore, pedaliera elettrica pieghevole e garanzia di 3 anni/36.000 miglia (57.936 km).











Clubalfa.it