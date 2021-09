Hennessey Mammoth 1000 2022: aperti gli ordini per lo speciale TRX

Hennessey Performance ha iniziato a pubblicare i primi teaser sul performante Hennessey Mammoth 1000 2022, basato sul Ram 1500 TRX, ormai da diversi mesi e ora finalmente può essere acquistato.

Gli interessati hanno pagato fino a 150.000 dollari (127.364 euro al cambio attuale) per farsi trasformare il loro 1500 TRX in un pick-up da ben 1000 CV. Dato che tutti e 200 esemplari previsti per il 2021 sono terminati, adesso il famoso tuner texano ha aperto le iscrizioni per il 2022. Purtroppo non conosciamo il numero di unità disponibili per quest’anno.

Hennessey Mammoth 1000 2022, la tre quarti posteriore del Ram 1500 TRX modificato

Hennessey Mammoth 1000: ora disponibile il model year 2022

Secondo quanto affermato, è possibile ordinare il modello 2022 presso le concessionarie Ram autorizzate, sul sito Web di Hennessy Performance oppure contattando direttamente il preparatore. Il 1500 TRX modificato include una lunga lista di nuove modifiche e aggiornamenti.

Troviamo un compressore volumetrico ad alto flusso da 2.65 litri, nuovi iniettori di carburante, un sistema di induzione ad alto flusso e una nuova ricalibrazione delle prestazioni. Tutti questi cambiamenti ora permettono all’Hennessey Mammoth 1000 2022 e al suo motore Hemi V8 sovralimentato da 6.2 litri di sviluppare 1026 CV di potenza e 1314 nm di coppia massima anziché 712 CV e 881 nm del modello originale.

Hennessey Mammoth 1000 2022, è possibile scegliere fra due set diversi di pneumatici da 35″ e 37″

Ciò si traduce in un tempo di accelerazione da 0 a 96 km/h di soli 3,2 secondi rispetto ai 4,5 secondi impiegati dal Ram 1500 TRX originale. Questi numeri posizionano il performante pick-up nel territorio delle supercar, nonostante il suo peso di 2900 kg.

Il pacchetto sviluppato da Hennessey Performance per il TRX offre anche diversi optional come i kit Mammoth Off-Road Stage 1 e Stage 2 e i paraurti anteriore e posteriore Mammoth Custom. La principale differenza tra Stage 1 e Stage 2 riguarda le dimensioni degli pneumatici. Il primo kit propone un set da 35” mentre il secondo uno da 37”. In alternativa al Mammoth 1000, la società di tuning propone anche il pacchetto 900 meno potente.





























